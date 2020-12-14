RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12108121091211012111>
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:08

  Striker написав:
  whois2010 написав:В угоді купівлі-продажу вказано, що кошти отримано до заключення договору в повному обсязі.

Питання знатокам. Це завжди так пишуть в усіх договорах? Я вже майже на фінальній стадії, вже скоро оформлення договору. Але я хочу отримати гроші не налом, а відразу покласти в банк, заодно і перевірка автоматично до або під час підписання договору. Нотаріус сказала, що приїджаєте з покупцем, вона робить документи, підписуємо, потім ми їдемо в банк класти на рахунок, потім назад і тоді вона реєструє договір.
Але:
1. Касир скоріш за все не прийме таку велику суму без підтвердження походження коштів, тобто договір купівлі-продажу, але нотаріус на руки не дасть, бо несе відповідальність, варіант тільки брати її з собою разом з договором?
2. Якщо вже договір підписати до отримання коштів, то де гарантія, що мене не кинуть, якщо в договорі написано, що гроші отримано.
Є ще варіант покласти в банківську комірку аналогічним способом, але все одно буде не по собі, якщо в договорі буде написано, як у whois2010.
Покупан же також не буде класти кому попало кошти без договору.

Нет: это пишут только в серых договорах (мимо постановления НБУ про пол-сотни).
1. Так это проблема покупателя.
2. Если покупатель вам деньги на счет будет переводить -- так в договоре и прописываете.
_hunter
 
Повідомлень: 8728
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:10

  Striker написав:Покупан же також не буде класти кому попало кошти без договору.
поэтому этой схемой не пользуются, покупатель без подписанного договора денег вам не даст. Вдруг вы вместо нотариуса поедете в другую сторону? А после подписания договора ехать в банк неинтересно вам.

Берите у нотаря гривневый нал с запасом по курсу, потом в оптовой обменке или даже в кассе банка покупайте валюту. Там же отбраковывайте неликвид. Касса под заказ может любую сумму привезти и продать без финмона. Хотя райф спрашивал мой номер телефона когда я покупал валюту типа подтвердить что я их клиент. Но эта сделка не проходила по инн и не имела ограничение 100к в сутки

я бы на вашем месте зашел в райф, объяснил ситуацию и спросил можно ли под заказ на четкую дату обменять 40куе. Я так делал только с меньшей суммой. Банк заинтересован в такой транзакции больше чем вы (он на ней зарабатывает). Единственное что человека с улицы могут послать, кассиру влетит если вы не выкупите заказанную валюту.
  _hunter написав:. Если покупатель вам деньги на счет будет переводить -- так в договоре и прописываете.
Проблема что между подписанием и расчётом есть временный лаг. В идеале в кабинете у нотаря покупатель перечисляет деньги с телефона, продавец их видит и подписывает договор. Только деньги могут идти 3 дня, к покупателю будут вопросы от финмона + ограничения 100к. Поэтому только нал у нотариуса. Валюта/гривна на выбор продавца.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25964
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3393 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кстати про то, как строят физики на продажу.
Знакомые звонят, грят, купили дом в крюковщине, появились трещины в стене.
По характеру раскрытия попросил их прислать видео стропильной системы.
Размер ужаса,который они выслали: полная замена кровли, перекрытия, капитальный ремонт стен, которые потеряли устойчивость.
Строила никак не соединены с мауэрлатом например. Балки лежат на стене без лежней, без монолитного пояса. Диагональные ноги не опираются вообще на стойки а висят рядом на гвоздиках.

Вы когда покупаете не пойми у кого, сморите чтобы потом вот так на 50 куе не попасть
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3984
З нами з: 17.12.22
Подякував: 109 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:43

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:. Если покупатель вам деньги на счет будет переводить -- так в договоре и прописываете.
Проблема что между подписанием и расчётом есть временный лаг. В идеале в кабинете у нотаря покупатель перечисляет деньги с телефона, продавец их видит и подписывает договор. Только деньги могут идти 3 дня, к покупателю будут вопросы от финмона + ограничения 100к. Поэтому только нал у нотариуса. Валюта/гривна на выбор продавца.

Нет уже давно никаких проблем: СЕП за 15 минут максимум ходит.
При этом -- как раз из-за этих давних проблем -- финмон дает время "на поднести доки".
Этот же финмон, кстати -- страховка для покупателя: если договор по какой-то причине после перевода бабок не подпишут -- бабки автоматом вернутся назад.
Что за "ограничения 100к"? :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 8728
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:44

  _hunter написав:Нет: это пишут только в серых договорах (мимо постановления НБУ про пол-сотни).
1. Так это проблема покупателя.
2. Если покупатель вам деньги на счет будет переводить -- так в договоре и прописываете.

А як повинно бути написано в нормальному договорі? Саме момент оплати. Це і моя проблема, бо угода може зірватися на рівному місці. Ні, не переводити, а нести нал в банк, і я буду класти від свого імені. Але ж для цього треба підписати вже договір або робити це одразу на касі, щоб і покупець був спокійний.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3136
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3649 раз.
Подякували: 5894 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:46

  _hunter написав:Что за "ограничения 100к"?
на снятие
Вже два роки як з банківського рахунку за один день готівкою громадянам дозволяється знімати максимум 100 тис грн. Такі обмеження встановлені Національним банком ще в перший день великої війни – 24 лютого 2022 року.
https://epravda.com.ua/rus/publications ... 27/710464/
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 30 лис, 2024 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25964
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3393 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:48

  Wirująświatła написав:поэтому этой схемой не пользуются, покупатель без подписанного договора денег вам не даст. Вдруг вы вместо нотариуса поедете в другую сторону? А после подписания договора ехать в банк неинтересно вам.

В ідеалі, як мені здається, будо б підписання договору для покупця, а потім окремим договором і підписом, що гроші отримав продавець. Чи реально таке в нас зробити?
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3136
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3649 раз.
Подякували: 5894 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:55

  Striker написав:
  _hunter написав:Нет: это пишут только в серых договорах (мимо постановления НБУ про пол-сотни).
1. Так это проблема покупателя.
2. Если покупатель вам деньги на счет будет переводить -- так в договоре и прописываете.

А як повинно бути написано в нормальному договорі? Саме момент оплати. Це і моя проблема, бо угода може зірватися на рівному місці. Ні, не переводити, а нести нал в банк, і я буду класти від свого імені. Але ж для цього треба підписати вже договір або робити це одразу на касі, щоб і покупець був спокійний.

Ааа... ну так это ровно та же схема, что выше была описана. И ровно со всеми вышеописанными "засадами": догово в банке вам подписать никто не даст -- доставка (и проверка) налички в банк -- ваша проблема.
_hunter
 
Повідомлень: 8728
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:58

  Striker написав:
  Wirująświatła написав:поэтому этой схемой не пользуются, покупатель без подписанного договора денег вам не даст. Вдруг вы вместо нотариуса поедете в другую сторону? А после подписания договора ехать в банк неинтересно вам.

В ідеалі, як мені здається, будо б підписання договору для покупця, а потім окремим договором і підписом, що гроші отримав продавець. Чи реально таке в нас зробити?

нотарь сверяет ваши паспорта и при нем оба покупан и продавец должны подписать договор. В этом суть сделки, не по одному, не во дворе на лавочке а у нотаря и оба. После подписи продавец прощается и уходит, покупатель ждёт когда договор внесут в реестр и выдадут ему вытяг.

Пусть продавец даст деньги доверенному лицу, когда вас пригласит нотариус для подписания в этот момент доверенное лицо пополнит в кассе ваш счёт, и вы подпишите договор. Увидели деньги в приложении и подписали. Предварительно договоритесь с банком что будет такая операция чтобы финмон не блоканул.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 30 лис, 2024 18:01, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25964
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3393 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 18:00

  _hunter написав: договорр в банке вам подписать никто не даст -- доставка (и проверка) налички в банк -- ваша проблема.
за отдельные деньги нотарь с ноутбуком и в отделение банка приезжает
flysoulfly
 
Повідомлень: 5587
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1777 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12108121091211012111>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2505, 2506, 2507
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25069 16739532
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2024 12:46
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5480035
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57155
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7095)
30.11.2024 18:12
Sense Bank (13115)
30.11.2024 18:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.