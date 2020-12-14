Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Wirująświatła написав:поэтому этой схемой не пользуются, покупатель без подписанного договора денег вам не даст. Вдруг вы вместо нотариуса поедете в другую сторону? А после подписания договора ехать в банк неинтересно вам.
В ідеалі, як мені здається, будо б підписання договору для покупця, а потім окремим договором і підписом, що гроші отримав продавець. Чи реально таке в нас зробити?
в этот момент доверенное лицо пополнит в кассе ваш счёт, и вы подпишите договор. Увидели деньги в приложении и подписали. Предварительно договоритесь с банком что будет такая операция чтобы финмон не блоканул.
whois2010 написав:В угоді купівлі-продажу вказано, що кошти отримано до заключення договору в повному обсязі.
Питання знатокам. Це завжди так пишуть в усіх договорах? Я вже майже на фінальній стадії, вже скоро оформлення договору. Але я хочу отримати гроші не налом, а відразу покласти в банк, заодно і перевірка автоматично до або під час підписання договору. Нотаріус сказала, що приїджаєте з покупцем, вона робить документи, підписуємо, потім ми їдемо в банк класти на рахунок, потім назад і тоді вона реєструє договір. Але: 1. Касир скоріш за все не прийме таку велику суму без підтвердження походження коштів, тобто договір купівлі-продажу, але нотаріус на руки не дасть, бо несе відповідальність, варіант тільки брати її з собою разом з договором? 2. Якщо вже договір підписати до отримання коштів, то де гарантія, що мене не кинуть, якщо в договорі написано, що гроші отримано. Є ще варіант покласти в банківську комірку аналогічним способом, але все одно буде не по собі, якщо в договорі буде написано, як у whois2010. Покупан же також не буде класти кому попало кошти без договору.
это пишут только в серых договорах (мимо постановления НБУ про пол-сотни).
ну и чем эти два варианта договоров отличаются именно в плане какой-то когда-нибудь последующей возможности подтверждения происхождения средств (от продажи недвижимости) для какого нибудь финмона? - ничем.
Striker написав:Питання знатокам. Це завжди так пишуть в усіх договорах? Я вже майже на фінальній стадії, вже скоро оформлення договору. Але я хочу отримати гроші не налом, а відразу покласти в банк, заодно і перевірка автоматично до або під час підписання договору. Нотаріус сказала, що приїджаєте з покупцем, вона робить документи, підписуємо, потім ми їдемо в банк класти на рахунок, потім назад і тоді вона реєструє договір. Але: 1. Касир скоріш за все не прийме таку велику суму без підтвердження походження коштів, тобто договір купівлі-продажу, але нотаріус на руки не дасть, бо несе відповідальність, варіант тільки брати її з собою разом з договором? 2. Якщо вже договір підписати до отримання коштів, то де гарантія, що мене не кинуть, якщо в договорі написано, що гроші отримано. Є ще варіант покласти в банківську комірку аналогічним способом, але все одно буде не по собі, якщо в договорі буде написано, як у whois2010. Покупан же також не буде класти кому попало кошти без договору.
это пишут только в серых договорах (мимо постановления НБУ про пол-сотни).
ну и чем эти два варианта договоров отличаются именно в плане какой-то когда-нибудь последующей возможности подтверждения происхождения средств (от продажи недвижимости) для какого нибудь финмона? - ничем.
А кто-то вообще говорил про "какой-то когда-нибудь последующей возможности подтверждения происхождения средств (от продажи недвижимости) для какого нибудь финмона"?