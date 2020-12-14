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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12109121101211112112
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 19:44

  dr_bastm написав:Дійсно незрозуміло, що обговорюють.

Так почитайте :D
Человек на свой счет "чужую" (что б самому ее в руках не держать) валюту хочет получить
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 19:49

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:буйна еклектика київської забудови
на передньому плані улюблена барабашовим сталінка

Мне бы в Тетрис да на W464 закатить...
Поможете с трудоустройством в матери городов русских?

Барабашов, а яке працевлаштування вам потрібно?
Щоб за пару років відбити вартість квартирі в Тетрисі?
Чи щоб мівіну можна було запарити, і солярки в бак залити?)))
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 20:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в рамках суботнього оффтопа і необхідного лікнепа, дуже рекомендую до перегляду

https://youtu.be/-iD8e4KAkUk?si=0jMpkubS3c2YL66s
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 20:29

Шановне панство, які мінуси тіньової натяжної стелі? Без лед-стрічок по контуру
Natt
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