Так почитайте
Человек на свой счет "чужую" (что б самому ее в руках не держать) валюту хочет получить
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 лис, 2024 19:44
Додано: Суб 30 лис, 2024 19:49
Барабашов, а яке працевлаштування вам потрібно?
Щоб за пару років відбити вартість квартирі в Тетрисі?
Чи щоб мівіну можна було запарити, і солярки в бак залити?)))
Додано: Суб 30 лис, 2024 20:04
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в рамках суботнього оффтопа і необхідного лікнепа, дуже рекомендую до перегляду
Додано: Суб 30 лис, 2024 20:29
Шановне панство, які мінуси тіньової натяжної стелі? Без лед-стрічок по контуру
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