Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Striker написав:В ідеалі, як мені здається, будо б підписання договору для покупця, а потім окремим договором і підписом, що гроші отримав продавець. Чи реально таке в нас зробити?
В идеале-пригласить еще шамана с бубном или мольфара с Франківщини,чтоб "освятил" вашу сделку и попутно развлек всех присутствующих танцем дервиша....Какой Вы только замороченный человек..Я бы с Вами сделку,в жизни не проводил.Бетон о таких правильно писал-"опасные продавцы"... по причине своего идиотизма. Возьмите у покупателя наличку,проверьте на машинке у нотариуса и не сношайте ему мосх...а потом несите ее хоть в банк,хоть в Антарктиду пингвинам отправьте Новой Почтой....Просто пздц
_hunter написав:quote="5794013:Striker" Питання знатокам. Це завжди так пишуть в усіх договорах? =============================================================== это пишут только в серых договорах (мимо постановления НБУ про пол-сотни).
ну и чем эти два варианта договоров отличаются именно в плане какой-то когда-нибудь последующей возможности подтверждения происхождения средств (от продажи недвижимости) для какого нибудь финмона? - ничем.
А кто-то вообще говорил про "какой-то когда-нибудь последующей возможности подтверждения происхождения средств (от продажи недвижимости) для какого нибудь финмона"?
а зачем еще договор продажи нужен в сегодняшних реалиях именно продавцу ? - кроме как для будущего подтверждения дохода / происхождения денег. И на/за границе/й тоже, кстати.
flysoulfly написав:ну и чем эти два варианта договоров отличаются именно в плане какой-то когда-нибудь последующей возможности подтверждения происхождения средств (от продажи недвижимости) для какого нибудь финмона? - ничем.
А кто-то вообще говорил про "какой-то когда-нибудь последующей возможности подтверждения происхождения средств (от продажи недвижимости) для какого нибудь финмона"?
а зачем еще договор продажи нужен в сегодняшних реалиях именно продавцу ? - кроме как для будущего подтверждения дохода / происхождения денег. И на/за границе/й тоже, кстати.
ОК, спрошу по-другому: а бывают договора продажи, которые отличаются "какой-то когда-нибудь последующей возможности подтверждения происхождения средств (от продажи недвижимости) для какого нибудь финмона"?