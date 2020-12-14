Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Striker написав:В ідеалі, як мені здається, будо б підписання договору для покупця, а потім окремим договором і підписом, що гроші отримав продавець. Чи реально таке в нас зробити?
В идеале-пригласить еще шамана с бубном или мольфара с Франківщини,чтоб "освятил" вашу сделку и попутно развлек всех присутствующих танцем дервиша....Какой Вы только замороченный человек..Я бы с Вами сделку,в жизни не проводил.Бетон о таких правильно писал-"опасные продавцы"... по причине своего идиотизма. Возьмите у покупателя наличку,проверьте на машинке у нотариуса и не сношайте ему мосх...а потом несите ее хоть в банк,хоть в Антарктиду пингвинам отправьте Новой Почтой....Просто пздц
_hunter написав:quote="5794013:Striker" Питання знатокам. Це завжди так пишуть в усіх договорах? =============================================================== это пишут только в серых договорах (мимо постановления НБУ про пол-сотни).
ну и чем эти два варианта договоров отличаются именно в плане какой-то когда-нибудь последующей возможности подтверждения происхождения средств (от продажи недвижимости) для какого нибудь финмона? - ничем.
А кто-то вообще говорил про "какой-то когда-нибудь последующей возможности подтверждения происхождения средств (от продажи недвижимости) для какого нибудь финмона"?
а зачем еще договор продажи нужен в сегодняшних реалиях именно продавцу ? - кроме как для будущего подтверждения дохода / происхождения денег. И на/за границе/й тоже, кстати.
flysoulfly написав:ну и чем эти два варианта договоров отличаются именно в плане какой-то когда-нибудь последующей возможности подтверждения происхождения средств (от продажи недвижимости) для какого нибудь финмона? - ничем.
А кто-то вообще говорил про "какой-то когда-нибудь последующей возможности подтверждения происхождения средств (от продажи недвижимости) для какого нибудь финмона"?
а зачем еще договор продажи нужен в сегодняшних реалиях именно продавцу ? - кроме как для будущего подтверждения дохода / происхождения денег. И на/за границе/й тоже, кстати.
ОК, спрошу по-другому: а бывают договора продажи, которые отличаются "какой-то когда-нибудь последующей возможности подтверждения происхождения средств (от продажи недвижимости) для какого нибудь финмона"?
Natt написав:Шановне панство, які мінуси тіньової натяжної стелі? Без лед-стрічок по контуру
виділяю три з життя: 1. рветься. актуально для меблярів, бо рвуть. порада конструктору - використувуй модульну схему, а не мініфіксові деталі на всю висоту 2. провисає ближче до центру. враховуй при проектуванні меблів щоб не терли двері верхніх корпусів 3. уважно з сквозняками, герметичністю відкосів и т.д. щоб не тіліпався як осиновий лист при відкритті вікон
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 01 гру, 2024 00:14, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:[quote="5792567:Успіх Кажеш, що моя квіточка має всі шанси бути проданою так і не попробував себе в оренді?
Продавать будут, если обстоятельства. А продать и под подушку у.е - глупость.
Так отож. Немає нормальних інструментів для зберігання заощаджень...
В перший рік війни(коли нам ще платили "сотку"), то думав - "от прийду з війни, візьму в іпотеку/є-оселю ще одну квіточку для здачі в оренду..." І от прийшов... глянув на ті ціни... - щось не дуже хочеться брати іпотеку... Але основна перешкода - невизначеність кінця війни!
=== Я вже неодноразово іх вказував на цій гільці, найкраще це потроху виводити на IBKR і купувати стоки. Другий варіант це все ті ж ОВГЗ ) навіть зараз вважаю це по співвідношенню доходність/ризики/ліквідність найкращим інструментом в Україні. Або переконайте мене, шо я не правий)[/quote]
=== Спробую переконати))
Який ОВДП мені за 3р. дасть 150%? Ну ок, хоч 100%?
Ну ок, стискаючи в руках "моркву, яка прибавила 207% за 3роки" - хоч 80% мені дасть якесь ОВДП?
Бетон дякую. А саме по тіньових профілях є зауваження? Вони все ж відносно недавно з'явилися, оце думаю, чи не буде років через 5 це вже моветоном? Типу ознака того, що ремонт зроблений в середині 20-х років...
Бетон написав:Кстати про то, как строят физики на продажу. Знакомые звонят, грят, купили дом в крюковщине, появились трещины в стене. По характеру раскрытия попросил их прислать видео стропильной системы. Размер ужаса,который они выслали: полная замена кровли, перекрытия, капитальный ремонт стен, которые потеряли устойчивость. Строила никак не соединены с мауэрлатом например. Балки лежат на стене без лежней, без монолитного пояса. Диагональные ноги не опираются вообще на стойки а висят рядом на гвоздиках.
Вы когда покупаете не пойми у кого, сморите чтобы потом вот так на 50 куе не попасть
Простите - а эти Лица Обиженные Хулиганами у цыган этот роскошный особняк покупали???
Бетон написав:Кстати про то, как строят физики на продажу. Знакомые звонят, грят, купили дом в крюковщине, появились трещины в стене. По характеру раскрытия попросил их прислать видео стропильной системы. Размер ужаса,который они выслали: полная замена кровли, перекрытия, капитальный ремонт стен, которые потеряли устойчивость. Строила никак не соединены с мауэрлатом например. Балки лежат на стене без лежней, без монолитного пояса. Диагональные ноги не опираются вообще на стойки а висят рядом на гвоздиках.
Вы когда покупаете не пойми у кого, сморите чтобы потом вот так на 50 куе не попасть
Простите - а эти Лица Обиженные Хулиганами у цыган этот роскошный особняк покупали???
обычный современный небольшой коттедж. ты знаешь как на продажу строят? у ста лохов - дом как-то стоит, а у одного - вылазит боком. строительство тем коварно, что последствия могут проявиться и через 5 лет.