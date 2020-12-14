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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12110121111211212113>
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 20:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в рамках суботнього оффтопа і необхідного лікнепа, дуже рекомендую до перегляду

https://youtu.be/-iD8e4KAkUk?si=0jMpkubS3c2YL66s
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 20:29

Шановне панство, які мінуси тіньової натяжної стелі? Без лед-стрічок по контуру
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 22:04

  Striker написав:В ідеалі, як мені здається, будо б підписання договору для покупця, а потім окремим договором і підписом, що гроші отримав продавець. Чи реально таке в нас зробити?


В идеале-пригласить еще шамана с бубном или мольфара с Франківщини,чтоб "освятил" вашу сделку и попутно развлек всех присутствующих танцем дервиша....Какой Вы только замороченный человек..Я бы с Вами сделку,в жизни не проводил.Бетон о таких правильно писал-"опасные продавцы"... по причине своего идиотизма. Возьмите у покупателя наличку,проверьте на машинке у нотариуса и не сношайте ему мосх...а потом несите ее хоть в банк,хоть в Антарктиду пингвинам отправьте Новой Почтой....Просто пздц
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 22:10

  _hunter написав:
  flysoulfly написав:
  _hunter написав:quote="5794013:Striker"
Питання знатокам. Це завжди так пишуть в усіх договорах?
===============================================================
это пишут только в серых договорах (мимо постановления НБУ про пол-сотни).
ну и чем эти два варианта договоров отличаются именно в плане какой-то когда-нибудь последующей возможности подтверждения происхождения средств (от продажи недвижимости) для какого нибудь финмона? - ничем.

А кто-то вообще говорил про "какой-то когда-нибудь последующей возможности подтверждения происхождения средств (от продажи недвижимости) для какого нибудь финмона"? :D
:D а зачем еще договор продажи нужен в сегодняшних реалиях именно продавцу ? - кроме как для будущего подтверждения дохода / происхождения денег.
И на/за границе/й тоже, кстати.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 22:49

  flysoulfly написав:
  _hunter написав:
  flysoulfly написав:ну и чем эти два варианта договоров отличаются именно в плане какой-то когда-нибудь последующей возможности подтверждения происхождения средств (от продажи недвижимости) для какого нибудь финмона? - ничем.

А кто-то вообще говорил про "какой-то когда-нибудь последующей возможности подтверждения происхождения средств (от продажи недвижимости) для какого нибудь финмона"? :D
:D а зачем еще договор продажи нужен в сегодняшних реалиях именно продавцу ? - кроме как для будущего подтверждения дохода / происхождения денег.
И на/за границе/й тоже, кстати.

ОК, спрошу по-другому: а бывают договора продажи, которые отличаются "какой-то когда-нибудь последующей возможности подтверждения происхождения средств (от продажи недвижимости) для какого нибудь финмона"?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:13

  Natt написав:Шановне панство, які мінуси тіньової натяжної стелі? Без лед-стрічок по контуру

виділяю три з життя:
1. рветься. актуально для меблярів, бо рвуть. порада конструктору - використувуй модульну схему, а не мініфіксові деталі на всю висоту
2. провисає ближче до центру. враховуй при проектуванні меблів щоб не терли двері верхніх корпусів
3. уважно з сквозняками, герметичністю відкосів и т.д. щоб не тіліпався як осиновий лист при відкритті вікон
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 01 гру, 2024 00:14, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:14

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Sidus написав:
  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:[quote="5792567:Успіх Кажеш, що моя квіточка має всі шанси бути проданою так і не попробував себе в оренді? :D

Продавать будут, если обстоятельства. А продать и под подушку у.е - глупость.

Так отож.
Немає нормальних інструментів для зберігання заощаджень...

В перший рік війни(коли нам ще платили "сотку"), то думав - "от прийду з війни, візьму в іпотеку/є-оселю ще одну квіточку для здачі в оренду..."
І от прийшов... глянув на ті ціни... - щось не дуже хочеться брати іпотеку...
Але основна перешкода - невизначеність кінця війни!



===
Я вже неодноразово іх вказував на цій гільці, найкраще це потроху виводити на IBKR і купувати стоки. Другий варіант це все ті ж ОВГЗ ) навіть зараз вважаю це по співвідношенню доходність/ризики/ліквідність найкращим інструментом в Україні.
Або переконайте мене, шо я не правий)[/quote]

===
Спробую переконати))

Який ОВДП мені за 3р. дасть 150%? :lol:
Ну ок, хоч 100%?

Ну ок, стискаючи в руках "моркву, яка прибавила 207% за 3роки" - хоч 80% мені дасть якесь ОВДП? :lol:

Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:22

Бетон дякую. А саме по тіньових профілях є зауваження? Вони все ж відносно недавно з'явилися, оце думаю, чи не буде років через 5 це вже моветоном? Типу ознака того, що ремонт зроблений в середині 20-х років...
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:41

  Бетон написав:Кстати про то, как строят физики на продажу.
Знакомые звонят, грят, купили дом в крюковщине, появились трещины в стене.
По характеру раскрытия попросил их прислать видео стропильной системы.
Размер ужаса,который они выслали: полная замена кровли, перекрытия, капитальный ремонт стен, которые потеряли устойчивость.
Строила никак не соединены с мауэрлатом например. Балки лежат на стене без лежней, без монолитного пояса. Диагональные ноги не опираются вообще на стойки а висят рядом на гвоздиках.

Вы когда покупаете не пойми у кого, сморите чтобы потом вот так на 50 куе не попасть

Простите - а эти Лица Обиженные Хулиганами у цыган этот роскошный особняк покупали???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:50

  барабашов написав:
  Бетон написав:Кстати про то, как строят физики на продажу.
Знакомые звонят, грят, купили дом в крюковщине, появились трещины в стене.
По характеру раскрытия попросил их прислать видео стропильной системы.
Размер ужаса,который они выслали: полная замена кровли, перекрытия, капитальный ремонт стен, которые потеряли устойчивость.
Строила никак не соединены с мауэрлатом например. Балки лежат на стене без лежней, без монолитного пояса. Диагональные ноги не опираются вообще на стойки а висят рядом на гвоздиках.

Вы когда покупаете не пойми у кого, сморите чтобы потом вот так на 50 куе не попасть

Простите - а эти Лица Обиженные Хулиганами у цыган этот роскошный особняк покупали???


обычный современный небольшой коттедж.
ты знаешь как на продажу строят? у ста лохов - дом как-то стоит, а у одного - вылазит боком.
строительство тем коварно, что последствия могут проявиться и через 5 лет.
Бетон
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