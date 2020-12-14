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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12110121111211212113
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:53

  Natt написав:Бетон дякую. А саме по тіньових профілях є зауваження? Вони все ж відносно недавно з'явилися, оце думаю, чи не буде років через 5 це вже моветоном? Типу ознака того, що ремонт зроблений в середині 20-х років...

та ні, тіньовий красиво. і це те, що дає натяжним стелям нового подиху, бо кантики вбивали наповал весь дизайн.
взагалі натяжні стелі це небо і земля по термінах, обємах робіт, по вартості. бо малярка ГКЛ це дикий ад.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 01:03

  Успіх написав:
  Sidus написав:
===
Я вже неодноразово іх вказував на цій гільці, найкраще це потроху виводити на IBKR і купувати стоки. Другий варіант це все ті ж ОВГЗ ) навіть зараз вважаю це по співвідношенню доходність/ризики/ліквідність найкращим інструментом в Україні.
Або переконайте мене, шо я не правий)


===
Спробую переконати))

Який ОВДП мені за 3р. дасть 150%? :lol:
Ну ок, хоч 100%?

Ну ок, стискаючи в руках "моркву, яка прибавила 207% за 3роки" - хоч 80% мені дасть якесь ОВДП? :lol:

Зображення

скільки ти моркви з"їдаєш в рік, а капусти?
Інфляція продуктів відчутно б"є по тих, в кого на їжу витрачається більше 30% доходу, а ще комуналка.
Ти ж уже в нас на 10% доларовий мільонер. І продукти харчування мали би складати менше 10% доходу. При рості ціни на моркву/капусту в два рази, ріст витрат на продукти харчування мав би з 10% підрости до 10.2% фіксованого доходу. Але якщо ж ти перевкладаєш відсотки на відсотки (правило складеного відсотка), то в тебе дохід теж росте як і інфляція у геометричній прогресії.
Тільки якщо в тебе ріст доходів 15% після податків, а інфляція 11% (з яких продуктова 20%), то ти маєш реальний ріст 4%.

Допустим, що дохідність була останні три роки 10%, 20%, 15%, відповідно, то за цей час вкладення в 1000 грн. додатково дало 518 грн., тобто 51.8%.

Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року впала до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.
https://interfax.com.ua/news/economic/1012990.html
Тобто х1.463 або 46.3%.

Так що пасивний дохід покриває інфляцію як бик вівцю.

Якщо будеш жити стальки як Бафет, і не врачатимеш, то навіть така поміркована стратегія тебе зробить доларовим напівмільонером. А якщо ще попрацюєш 10..15 років, а не підеш прямо зараз "на пенсію", то повноцінним мільйонером і втреш носа будівельнику.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 05:26

flyman посчитай ср.арифметическое из таблицы и сравни с тем что считает нац.банк. реальная инфляция 30-40% в год. Можешь добавить коммуналку э.э. х. топливо х2
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 07:21

Крєпкіє бесхозяйствєнніки

  Бетон написав:Кстати про то, как строят физики на продажу.
Знакомые звонят, грят, купили дом в крюковщине, появились трещины в стене.
По характеру раскрытия попросил их прислать видео стропильной системы.
Размер ужаса,который они выслали: полная замена кровли, перекрытия, капитальный ремонт стен, которые потеряли устойчивость.
Строила никак не соединены с мауэрлатом например. Балки лежат на стене без лежней, без монолитного пояса. Диагональные ноги не опираются вообще на стойки а висят рядом на гвоздиках.

Вы когда покупаете не пойми у кого, сморите чтобы потом вот так на 50 куе не попасть

Гуд! Прекрасно!
Нові власники будинку - гуманітарії? Юристи, прокурори?? Очі у них є? А голова - щоб шапку носити?

Крепкіє бесхозяйствєнніки-пройопувателі - вони ж повсюду.
Придурки повинні платити, за свою тупість!
50000 дол - це копійки, хабар за пару місяців на посаді, для укро-чиновників вище середнього рівня. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Нед 01 гру, 2024 10:20, всього редагувалось 8 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 07:25

  kingkongovets написав:
Vadim_ написав:Горила ,вы на загальній системі + ПДВ чі ФОП ...
пара відсотків для держслужбовця неачом а для пересічного дуже багато
гальмо, я не тільки ніколи не був чиновником, а взагалі ніколи в житті не працював на дядю і сплачую податки з оренди як фізособа на загальних підставах про що неодноразово тут писав
і ще раз: ухилянти від податків і служби не мають ніякого морального права на критику взагалі
ККЦ!
Якби не деструкція СРСР, ти працював би сантехніком, ліфтьором чи токарем.
Ставив би унітази чи гайки точив би. Отримував би ЗП 120-150 радянських рублів. У ВУЗ не зміг би поступити, таких туди не брали. Оце твій рівень і твій статус. :mrgreen:
Так і вся українська дерибан-їліта.
Їх рівень такий же, в масі своїй.
Ця публіка повинна стерти державу в нуль. По іншому вони не вміють
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:37

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  flyman написав:Так що пасивний дохід покриває інфляцію як бик вівцю.

Якщо будеш жити стальки як Бафет, і не врачатимеш, то навіть така поміркована стратегія тебе зробить доларовим напівмільонером. А якщо ще попрацюєш 10..15 років, а не підеш прямо зараз "на пенсію", то повноцінним мільйонером і втреш носа будівельнику.
Це, якщо тільки вірити державним підрахуям))

Ну ок, припустимо, що так воно і є.
Але, це ми взяли тільки 3р, а якщо взяти 20р?.

Чи от нехай ти тримаєш на ОВДП(ми ж про гривневе балакаємо?) в 2022р, потім в 2023, в 2024, 2025... і усім крутиш дулі, що на 5-10% обігнав інфляцію))
А тут "бац!" і в 2026р курс стає 80, або і всі 100 :lol:
І вже тобі інфляція крутить дулі :lol:


п.с.
Так, якщо знати/вгадувати, коли перевертатись в долярчики, а коли назад в гривню - то можна і Бафетом стати))
Але ж це можуть не тільки лиш всі!© :D
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