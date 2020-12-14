Додано: Нед 01 гру, 2024 01:03

Успіх написав: Sidus написав:

===

Я вже неодноразово іх вказував на цій гільці, найкраще це потроху виводити на IBKR і купувати стоки. Другий варіант це все ті ж ОВГЗ ) навіть зараз вважаю це по співвідношенню доходність/ризики/ліквідність найкращим інструментом в Україні.

Або переконайте мене, шо я не правий) ===Я вже неодноразово іх вказував на цій гільці, найкраще це потроху виводити на IBKR і купувати стоки. Другий варіант це все ті ж ОВГЗ ) навіть зараз вважаю це по співвідношенню доходність/ризики/ліквідність найкращим інструментом в Україні.



===

Спробую переконати))



Який ОВДП мені за 3р. дасть 150%?

Ну ок, хоч 100%?



Ну ок, стискаючи в руках "моркву, яка прибавила 207% за 3роки" - хоч 80% мені дасть якесь ОВДП?



===Спробую переконати))Який ОВДП мені за 3р. дасть 150%?Ну ок, хоч 100%?Ну ок, стискаючи в руках "моркву, яка прибавила 207% за 3роки" - хоч 80% мені дасть якесь ОВДП?

скільки ти моркви з"їдаєш в рік, а капусти?Інфляція продуктів відчутно б"є по тих, в кого на їжу витрачається більше 30% доходу, а ще комуналка.Ти ж уже в нас на 10% доларовий мільонер. І продукти харчування мали би складати менше 10% доходу. При рості ціни на моркву/капусту в два рази, ріст витрат на продукти харчування мав би з 10% підрости до 10.2% фіксованого доходу. Але якщо ж ти перевкладаєш відсотки на відсотки (правило складеного відсотка), то в тебе дохід теж росте як і інфляція у геометричній прогресії.Тільки якщо в тебе ріст доходів 15% після податків, а інфляція 11% (з яких продуктова 20%), то ти маєш реальний ріст 4%.Допустим, що дохідність була останні три роки 10%, 20%, 15%, відповідно, то за цей час вкладення в 1000 грн. додатково дало 518 грн., тобто 51.8%.Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року впала до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.Тобто х1.463 або 46.3%.Так що пасивний дохід покриває інфляцію як бик вівцю.Якщо будеш жити стальки як Бафет, і не врачатимеш, то навіть така поміркована стратегія тебе зробить доларовим напівмільонером. А якщо ще попрацюєш 10..15 років, а не підеш прямо зараз "на пенсію", то повноцінним мільйонером і втреш носа будівельнику.