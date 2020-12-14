та ні, тіньовий красиво. і це те, що дає натяжним стелям нового подиху, бо кантики вбивали наповал весь дизайн.
взагалі натяжні стелі це небо і земля по термінах, обємах робіт, по вартості. бо малярка ГКЛ це дикий ад.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 гру, 2024 00:53
та ні, тіньовий красиво. і це те, що дає натяжним стелям нового подиху, бо кантики вбивали наповал весь дизайн.
взагалі натяжні стелі це небо і земля по термінах, обємах робіт, по вартості. бо малярка ГКЛ це дикий ад.
Додано: Нед 01 гру, 2024 01:03
скільки ти моркви з"їдаєш в рік, а капусти?
Інфляція продуктів відчутно б"є по тих, в кого на їжу витрачається більше 30% доходу, а ще комуналка.
Ти ж уже в нас на 10% доларовий мільонер. І продукти харчування мали би складати менше 10% доходу. При рості ціни на моркву/капусту в два рази, ріст витрат на продукти харчування мав би з 10% підрости до 10.2% фіксованого доходу. Але якщо ж ти перевкладаєш відсотки на відсотки (правило складеного відсотка), то в тебе дохід теж росте як і інфляція у геометричній прогресії.
Тільки якщо в тебе ріст доходів 15% після податків, а інфляція 11% (з яких продуктова 20%), то ти маєш реальний ріст 4%.
Допустим, що дохідність була останні три роки 10%, 20%, 15%, відповідно, то за цей час вкладення в 1000 грн. додатково дало 518 грн., тобто 51.8%.
Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року впала до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.
Тобто х1.463 або 46.3%.
Так що пасивний дохід покриває інфляцію як бик вівцю.
Якщо будеш жити стальки як Бафет, і не врачатимеш, то навіть така поміркована стратегія тебе зробить доларовим напівмільонером. А якщо ще попрацюєш 10..15 років, а не підеш прямо зараз "на пенсію", то повноцінним мільйонером і втреш носа будівельнику.
Додано: Нед 01 гру, 2024 05:26
flyman посчитай ср.арифметическое из таблицы и сравни с тем что считает нац.банк. реальная инфляция 30-40% в год. Можешь добавить коммуналку э.э. х. топливо х2
Додано: Нед 01 гру, 2024 11:37
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Це, якщо тільки вірити державним підрахуям))
Ну ок, припустимо, що так воно і є.
Але, це ми взяли тільки 3р, а якщо взяти 20р?.
Чи от нехай ти тримаєш на ОВДП(ми ж про гривневе балакаємо?) в 2022р, потім в 2023, в 2024, 2025... і усім крутиш дулі, що на 5-10% обігнав інфляцію))
А тут "бац!" і в 2026р курс стає 80, або і всі 100
І вже тобі інфляція крутить дулі
п.с.
Так, якщо знати/вгадувати, коли перевертатись в долярчики, а коли назад в гривню - то можна і Бафетом стати))
Але ж це можуть не тільки лиш всі!©
Додано: Нед 01 гру, 2024 12:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
👌🏻Дочекались. Подільсько-Воскресенський міст відкрили для проїзду, який будують з 1993 року…
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31 рік😅
Чекаєм, через місяць закриють для своїх по перепусткам
Додано: Нед 01 гру, 2024 14:17
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рептилоіди підмухльовують і відсотки з ОВДП і процент жирів у інхвляції, корівки карбоновий слід напукують аж 50 грн за літр, а ж глобальне потепліннія без снігу на новий рік та йордань,
курс не 80 а сто500, мені сі вчора ві сні один мульхвар невонгував, хтів хвіліпінка шоби наснила, а тут то відьмак що той Герман з тройка-сімьорка-туз з стопіццот гривньову тиче за синій 2017 р. і верещить голосом хотаба що "хто не купив па стопіццот той пожаліє" бо пікова дама в Лондоні з перебитими ногами.
Додано: Нед 01 гру, 2024 14:27
панельки Трої заграють новими хварбами, і рокетою вжух що метро з Погрєбів до Крейсера Аврори з виходом на києвський централ та Жулєни-космодром з Х(с)пейсом
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