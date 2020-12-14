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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12110121111211212113
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:53

  Natt написав:Бетон дякую. А саме по тіньових профілях є зауваження? Вони все ж відносно недавно з'явилися, оце думаю, чи не буде років через 5 це вже моветоном? Типу ознака того, що ремонт зроблений в середині 20-х років...

та ні, тіньовий красиво. і це те, що дає натяжним стелям нового подиху, бо кантики вбивали наповал весь дизайн.
взагалі натяжні стелі це небо і земля по термінах, обємах робіт, по вартості. бо малярка ГКЛ це дикий ад.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 01:03

  Успіх написав:
  Sidus написав:
===
Я вже неодноразово іх вказував на цій гільці, найкраще це потроху виводити на IBKR і купувати стоки. Другий варіант це все ті ж ОВГЗ ) навіть зараз вважаю це по співвідношенню доходність/ризики/ліквідність найкращим інструментом в Україні.
Або переконайте мене, шо я не правий)


===
Спробую переконати))

Який ОВДП мені за 3р. дасть 150%? :lol:
Ну ок, хоч 100%?

Ну ок, стискаючи в руках "моркву, яка прибавила 207% за 3роки" - хоч 80% мені дасть якесь ОВДП? :lol:

Зображення

скільки ти моркви з"їдаєш в рік, а капусти?
Інфляція продуктів відчутно б"є по тих, в кого на їжу витрачається більше 30% доходу, а ще комуналка.
Ти ж уже в нас на 10% доларовий мільонер. І продукти харчування мали би складати менше 10% доходу. При рості ціни на моркву/капусту в два рази, ріст витрат на продукти харчування мав би з 10% підрости до 10.2% фіксованого доходу. Але якщо ж ти перевкладаєш відсотки на відсотки (правило складеного відсотка), то в тебе дохід теж росте як і інфляція у геометричній прогресії.
Тільки якщо в тебе ріст доходів 15% після податків, а інфляція 11% (з яких продуктова 20%), то ти маєш реальний ріст 4%.

Допустим, що дохідність була останні три роки 10%, 20%, 15%, відповідно, то за цей час вкладення в 1000 грн. додатково дало 518 грн., тобто 51.8%.

Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року впала до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.
https://interfax.com.ua/news/economic/1012990.html
Тобто х1.463 або 46.3%.

Так що пасивний дохід покриває інфляцію як бик вівцю.

Якщо будеш жити стальки як Бафет, і не врачатимеш, то навіть така поміркована стратегія тебе зробить доларовим напівмільонером. А якщо ще попрацюєш 10..15 років, а не підеш прямо зараз "на пенсію", то повноцінним мільйонером і втреш носа будівельнику.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 05:26

flyman посчитай ср.арифметическое из таблицы и сравни с тем что считает нац.банк. реальная инфляция 30-40% в год. Можешь добавить коммуналку э.э. х. топливо х2
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:37

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  flyman написав:Так що пасивний дохід покриває інфляцію як бик вівцю.

Якщо будеш жити стальки як Бафет, і не врачатимеш, то навіть така поміркована стратегія тебе зробить доларовим напівмільонером. А якщо ще попрацюєш 10..15 років, а не підеш прямо зараз "на пенсію", то повноцінним мільйонером і втреш носа будівельнику.
Це, якщо тільки вірити державним підрахуям))

Ну ок, припустимо, що так воно і є.
Але, це ми взяли тільки 3р, а якщо взяти 20р?.

Чи от нехай ти тримаєш на ОВДП(ми ж про гривневе балакаємо?) в 2022р, потім в 2023, в 2024, 2025... і усім крутиш дулі, що на 5-10% обігнав інфляцію))
А тут "бац!" і в 2026р курс стає 80, або і всі 100 :lol:
І вже тобі інфляція крутить дулі :lol:


п.с.
Так, якщо знати/вгадувати, коли перевертатись в долярчики, а коли назад в гривню - то можна і Бафетом стати))
Але ж це можуть не тільки лиш всі!© :D
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 12:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

👌🏻Дочекались. Подільсько-Воскресенський міст відкрили для проїзду, який будують з 1993 року…

31 рік😅

Чекаєм, через місяць закриють для своїх по перепусткам
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:17

  Успіх написав:
  flyman написав:Так що пасивний дохід покриває інфляцію як бик вівцю.

Якщо будеш жити стальки як Бафет, і не врачатимеш, то навіть така поміркована стратегія тебе зробить доларовим напівмільонером. А якщо ще попрацюєш 10..15 років, а не підеш прямо зараз "на пенсію", то повноцінним мільйонером і втреш носа будівельнику.
Це, якщо тільки вірити державним підрахуям))

Ну ок, припустимо, що так воно і є.
Але, це ми взяли тільки 3р, а якщо взяти 20р?.

Чи от нехай ти тримаєш на ОВДП(ми ж про гривневе балакаємо?) в 2022р, потім в 2023, в 2024, 2025... і усім крутиш дулі, що на 5-10% обігнав інфляцію))
А тут "бац!" і в 2026р курс стає 80, або і всі 100 :lol:
І вже тобі інфляція крутить дулі :lol:


п.с.
Так, якщо знати/вгадувати, коли перевертатись в долярчики, а коли назад в гривню - то можна і Бафетом стати))
Але ж це можуть не тільки лиш всі!© :D
.
рептилоіди підмухльовують і відсотки з ОВДП і процент жирів у інхвляції, корівки карбоновий слід напукують аж 50 грн за літр, а ж глобальне потепліннія без снігу на новий рік та йордань,
курс не 80 а сто500, мені сі вчора ві сні один мульхвар невонгував, хтів хвіліпінка шоби наснила, а тут то відьмак що той Герман з тройка-сімьорка-туз з стопіццот гривньову тиче за синій 2017 р. і верещить голосом хотаба що "хто не купив па стопіццот той пожаліє" бо пікова дама в Лондоні з перебитими ногами.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:27

  Бетон написав:👌🏻Дочекались. Подільсько-Воскресенський міст відкрили для проїзду, який будують з 1993 року…

31 рік😅

Чекаєм, через місяць закриють для своїх по перепусткам

панельки Трої заграють новими хварбами, і рокетою вжух що метро з Погрєбів до Крейсера Аврори з виходом на києвський централ та Жулєни-космодром з Х(с)пейсом
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 21:19

За крок до перевороту думок©

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Так що пасивний дохід покриває інфляцію як бик вівцю.

Якщо будеш жити стальки як Бафет, і не врачатимеш, то навіть така поміркована стратегія тебе зробить доларовим напівмільонером. А якщо ще попрацюєш 10..15 років, а не підеш прямо зараз "на пенсію", то повноцінним мільйонером і втреш носа будівельнику.
Це, якщо тільки вірити державним підрахуям))

Ну ок, припустимо, що так воно і є.
Але, це ми взяли тільки 3р, а якщо взяти 20р?.

Чи от нехай ти тримаєш на ОВДП(ми ж про гривневе балакаємо?) в 2022р, потім в 2023, в 2024, 2025... і усім крутиш дулі, що на 5-10% обігнав інфляцію))
А тут "бац!" і в 2026р курс стає 80, або і всі 100 :lol:
І вже тобі інфляція крутить дулі :lol:


п.с.
Так, якщо знати/вгадувати, коли перевертатись в долярчики, а коли назад в гривню - то можна і Бафетом стати))
Але ж це можуть не тільки лиш всі!© :D
.
рептилоіди підмухльовують і відсотки з ОВДП і процент жирів у інхвляції, корівки карбоновий слід напукують аж 50 грн за літр, а ж глобальне потепліннія без снігу на новий рік та йордань,
курс не 80 а сто500, мені сі вчора ві сні один мульхвар невонгував, хтів хвіліпінка шоби наснила, а тут то відьмак що той Герман з тройка-сімьорка-туз з стопіццот гривньову тиче за синій 2017 р. і верещить голосом хотаба що "хто не купив па стопіццот той пожаліє" бо пікова дама в Лондоні з перебитими ногами.

Ясно - "тиць/пиз диць і мокрі капці"! :mrgreen:

А так класно тема розпочиналась...
Думав, що може от-от хтось зробить в цій темі крок до перевороту думок!©


Що, ніхто не має жодних думок по цій темі? :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 22:59

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Що, ніхто не має жодних думок по цій темі? :shock:


Є. Якщо ВСП ще (поки що) не шукає, то треба знову підалями торгувати. Зціпивши зуби, коли кажуть «добре, дякую, я ще повернусь» :D
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:55

Столиця отримала від міста-побратима – Берліна екскурсійний автобус, пристосований для людей з інвалідністю. Наступного року його використовуватимуть для проведення соціальних екскурсій Києвом та реабілітаційних проєктів для військових і їхніх родин.

Він зазначив, що до цього Київ отримав від Берліна 4 екскурсійних автобуси. Їх дообладнують і теж наступного року запустять на екскурсійні маршрути, які визначить Управління туризму та промоцій КМДА.

емнип раньше билет на них стоил 80 грн. купил. и катайся хоть весь день. только ездили они пустые.
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