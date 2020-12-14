Wirująświatła написав:Столиця отримала від міста-побратима – Берліна екскурсійний автобус, пристосований для людей з інвалідністю. Наступного року його використовуватимуть для проведення соціальних екскурсій Києвом та реабілітаційних проєктів для військових і їхніх родин.
Він зазначив, що до цього Київ отримав від Берліна 4 екскурсійних автобуси. Їх дообладнують і теж наступного року запустять на екскурсійні маршрути, які визначить Управління туризму та промоцій КМДА.
емнип раньше билет на них стоил 80 грн. купил. и катайся хоть весь день. только ездили они пустые.
У тебе проблеми з ногами? Ти малоходяча особа, інвалід?
Бетон написав:Кстати про то, как строят физики на продажу.
Знакомые звонят, грят, купили дом в крюковщине, появились трещины в стене.
По характеру раскрытия попросил их прислать видео стропильной системы.
Размер ужаса,который они выслали: полная замена кровли, перекрытия, капитальный ремонт стен, которые потеряли устойчивость.
Строила никак не соединены с мауэрлатом например. Балки лежат на стене без лежней, без монолитного пояса. Диагональные ноги не опираются вообще на стойки а висят рядом на гвоздиках.
Вы когда покупаете не пойми у кого, сморите чтобы потом вот так на 50 куе не попасть
Гуд! Прекрасно!
Нові власники будинку - гуманітарії? Юристи, прокурори?? Очі у них є? А голова - щоб шапку носити?
Крепкіє бесхозяйствєнніки-пройопувателі - вони ж повсюду.