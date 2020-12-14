|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 гру, 2024 05:59
Wirująświatła написав:
Столиця отримала від міста-побратима – Берліна екскурсійний автобус, пристосований для людей з інвалідністю. Наступного року його використовуватимуть для проведення соціальних екскурсій Києвом та реабілітаційних проєктів для військових і їхніх родин.
Він зазначив, що до цього Київ отримав від Берліна 4 екскурсійних автобуси. Їх дообладнують і теж наступного року запустять на екскурсійні маршрути, які визначить Управління туризму та промоцій КМДА.
емнип раньше билет на них стоил 80 грн. купил. и катайся хоть весь день. только ездили они пустые.
У тебе проблеми з ногами? Ти малоходяча особа, інвалід?
Бетон написав:
Кстати про то, как строят физики на продажу.
Знакомые звонят, грят, купили дом в крюковщине, появились трещины в стене.
По характеру раскрытия попросил их прислать видео стропильной системы.
Размер ужаса,который они выслали: полная замена кровли, перекрытия, капитальный ремонт стен, которые потеряли устойчивость.
Строила никак не соединены с мауэрлатом например. Балки лежат на стене без лежней, без монолитного пояса. Диагональные ноги не опираются вообще на стойки а висят рядом на гвоздиках.
Вы когда покупаете не пойми у кого, сморите чтобы потом вот так на 50 куе не попасть
Гуд! Прекрасно!
Нові власники будинку - гуманітарії? Юристи, прокурори?? Очі у них є? А голова - щоб шапку носити?
Крепкіє бесхозяйствєнніки-пройопувателі - вони ж повсюду.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23990
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1713 раз.
- Подякували: 2562 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 гру, 2024 09:54
UA написав: striped написав:
Аксакалы, пока не началось туземун, напомните пожалуйста откуда возникла байка про 100 аренд? Пытался вспомнить и не смог.
В далекие далекие времена, когда зарождался культ модных МОПов, отдельные инвестиции в новострой эконом класса могли дать в теории окупаемость в 100 аренд. Без учета амортизации и экспозиции естественно.
Это еретическое верование было настолько популярным, что чистильщики обуви в 2019-2021 отдавали за воздух над котлованами все деньги что у них были и ещё в долг залазили.
все набагато простіше. якщо я правильно зрозумів питання, то 100 оренд - це скільки - трохи більше 8 років. так от, для бізнесу його вартість стільки й має дорівнювати EBITDA за 7-8 років. якщо цей показник не витримується, то інвестиції сумнівні...
й відповідно інвестувати в новобудову - ідея так собі. хіба купив на "котловані", продав після здачі будинку. але така різниця цін - опосередкована ознака, що будівництво - така собі піраміда. можна й встрягти - но це ви вже знаєте краще за мене
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7482
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 695 раз.
- Подякували: 1546 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25083
|16741799
|
|
|1374
|5480122
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|57175
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|