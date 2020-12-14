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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12111121121211312114
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 05:59

Страна крєпкіх бесхозяйствєнніков

  Wirująświatła написав:
Столиця отримала від міста-побратима – Берліна екскурсійний автобус, пристосований для людей з інвалідністю. Наступного року його використовуватимуть для проведення соціальних екскурсій Києвом та реабілітаційних проєктів для військових і їхніх родин.

Він зазначив, що до цього Київ отримав від Берліна 4 екскурсійних автобуси. Їх дообладнують і теж наступного року запустять на екскурсійні маршрути, які визначить Управління туризму та промоцій КМДА.

емнип раньше билет на них стоил 80 грн. купил. и катайся хоть весь день. только ездили они пустые.

У тебе проблеми з ногами? Ти малоходяча особа, інвалід?
  Бетон написав:Кстати про то, как строят физики на продажу.
Знакомые звонят, грят, купили дом в крюковщине, появились трещины в стене.
По характеру раскрытия попросил их прислать видео стропильной системы.
Размер ужаса,который они выслали: полная замена кровли, перекрытия, капитальный ремонт стен, которые потеряли устойчивость.
Строила никак не соединены с мауэрлатом например. Балки лежат на стене без лежней, без монолитного пояса. Диагональные ноги не опираются вообще на стойки а висят рядом на гвоздиках.

Вы когда покупаете не пойми у кого, сморите чтобы потом вот так на 50 куе не попасть

Гуд! Прекрасно!
Нові власники будинку - гуманітарії? Юристи, прокурори?? Очі у них є? А голова - щоб шапку носити?

Крепкіє бесхозяйствєнніки-пройопувателі - вони ж повсюду.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 09:54

  UA написав:
  striped написав:Аксакалы, пока не началось туземун, напомните пожалуйста откуда возникла байка про 100 аренд? Пытался вспомнить и не смог.

В далекие далекие времена, когда зарождался культ модных МОПов, отдельные инвестиции в новострой эконом класса могли дать в теории окупаемость в 100 аренд. Без учета амортизации и экспозиции естественно.
Это еретическое верование было настолько популярным, что чистильщики обуви в 2019-2021 отдавали за воздух над котлованами все деньги что у них были и ещё в долг залазили.

все набагато простіше. якщо я правильно зрозумів питання, то 100 оренд - це скільки - трохи більше 8 років. так от, для бізнесу його вартість стільки й має дорівнювати EBITDA за 7-8 років. якщо цей показник не витримується, то інвестиції сумнівні...

й відповідно інвестувати в новобудову - ідея так собі. хіба купив на "котловані", продав після здачі будинку. але така різниця цін - опосередкована ознака, що будівництво - така собі піраміда. можна й встрягти - но це ви вже знаєте краще за мене :D
Shaman
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