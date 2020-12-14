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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 гру, 2024 14:27
Бетон написав:
👌🏻Дочекались. Подільсько-Воскресенський міст відкрили для проїзду, який будують з 1993 року…
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31 рік😅
Чекаєм, через місяць закриють для своїх по перепусткам
панельки Трої заграють новими хварбами, і рокетою вжух що метро з Погрєбів до Крейсера Аврори з виходом на києвський централ та Жулєни-космодром з Х(с)пейсом
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flyman
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Додано: Нед 01 гру, 2024 21:19
flyman написав: Успіх написав: flyman написав:
Так що пасивний дохід покриває інфляцію як бик вівцю.
Якщо будеш жити стальки як Бафет, і не врачатимеш, то навіть така поміркована стратегія тебе зробить доларовим напівмільонером. А якщо ще попрацюєш 10..15 років, а не підеш прямо зараз "на пенсію", то повноцінним мільйонером і втреш носа будівельнику.
Це, якщо тільки вірити державним підрахуям))
Ну ок, припустимо, що так воно і є.
Але, це ми взяли тільки 3р, а якщо взяти 20р?.
Чи от нехай ти тримаєш на ОВДП(ми ж про гривневе балакаємо?) в 2022р, потім в 2023, в 2024, 2025... і усім крутиш дулі, що на 5-10% обігнав інфляцію))
А тут "бац!" і в 2026р курс стає 80, або і всі 100
І вже тобі інфляція крутить дулі
п.с.
Так, якщо знати/вгадувати, коли перевертатись в долярчики, а коли назад в гривню - то можна і Бафетом стати))
Але ж це можуть не тільки лиш всі!©
.
рептилоіди підмухльовують і відсотки з ОВДП і процент жирів у інхвляції, корівки карбоновий слід напукують аж 50 грн за літр, а ж глобальне потепліннія без снігу на новий рік та йордань,
курс не 80 а сто500, мені сі вчора ві сні один мульхвар невонгував, хтів хвіліпінка шоби наснила, а тут то відьмак що той Герман з тройка-сімьорка-туз з стопіццот гривньову тиче за синій 2017 р. і верещить голосом хотаба що "хто не купив па стопіццот той пожаліє" бо пікова дама в Лондоні з перебитими ногами.
Ясно - "тиць/пиз диць і мокрі капці"!
А так класно тема розпочиналась...
Думав, що може от-от хтось зробить в цій темі крок до перевороту думок!©
Що, ніхто не має жодних думок по цій темі?
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Додано: Нед 01 гру, 2024 22:59
Успіх
Що, ніхто не має жодних думок по цій темі?
Є. Якщо ВСП ще (поки що) не шукає, то треба знову підалями торгувати. Зціпивши зуби, коли кажуть «добре, дякую, я ще повернусь»
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Додано: Пон 02 гру, 2024 00:55
Столиця отримала від міста-побратима – Берліна екскурсійний автобус, пристосований для людей з інвалідністю. Наступного року його використовуватимуть для проведення соціальних екскурсій Києвом та реабілітаційних проєктів для військових і їхніх родин.
Він зазначив, що до цього Київ отримав від Берліна 4 екскурсійних автобуси. Їх дообладнують і теж наступного року запустять на екскурсійні маршрути, які визначить Управління туризму та промоцій КМДА.
емнип раньше билет на них стоил 80 грн. купил. и катайся хоть весь день. только ездили они пустые.
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Додано: Пон 02 гру, 2024 09:54
UA написав: striped написав:
Аксакалы, пока не началось туземун, напомните пожалуйста откуда возникла байка про 100 аренд? Пытался вспомнить и не смог.
В далекие далекие времена, когда зарождался культ модных МОПов, отдельные инвестиции в новострой эконом класса могли дать в теории окупаемость в 100 аренд. Без учета амортизации и экспозиции естественно.
Это еретическое верование было настолько популярным, что чистильщики обуви в 2019-2021 отдавали за воздух над котлованами все деньги что у них были и ещё в долг залазили.
все набагато простіше. якщо я правильно зрозумів питання, то 100 оренд - це скільки - трохи більше 8 років. так от, для бізнесу його вартість стільки й має дорівнювати EBITDA за 7-8 років. якщо цей показник не витримується, то інвестиції сумнівні...
й відповідно інвестувати в новобудову - ідея так собі. хіба купив на "котловані", продав після здачі будинку. але така різниця цін - опосередкована ознака, що будівництво - така собі піраміда. можна й встрягти - но це ви вже знаєте краще за мене
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Shaman
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Додано: Пон 02 гру, 2024 12:01
Shaman написав: UA написав: striped написав:
Аксакалы, пока не началось туземун, напомните пожалуйста откуда возникла байка про 100 аренд? Пытался вспомнить и не смог.
В далекие далекие времена, когда зарождался культ модных МОПов, отдельные инвестиции в новострой эконом класса могли дать в теории окупаемость в 100 аренд. Без учета амортизации и экспозиции естественно.
Это еретическое верование было настолько популярным, что чистильщики обуви в 2019-2021 отдавали за воздух над котлованами все деньги что у них были и ещё в долг залазили.
все набагато простіше. якщо я правильно зрозумів питання, то 100 оренд - це скільки - трохи більше 8 років. так от, для бізнесу його вартість стільки й має дорівнювати EBITDA за 7-8 років. якщо цей показник не витримується, то інвестиції сумнівні...
й відповідно інвестувати в новобудову - ідея так собі. хіба купив на "котловані", продав після здачі будинку. але така різниця цін - опосередкована ознака, що будівництво - така собі піраміда. можна й встрягти - но це ви вже знаєте краще за мене
"100 оренд" це давня американська тема. Порада інвесторам у нерухомість. В старій Європі вона ніколи не працювала. Але давно вже не працює і в штатах.
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airmax78
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Додано: Пон 02 гру, 2024 15:21
airmax78 написав:
"100 оренд" це давня американська тема. Порада інвесторам у нерухомість. В старій Європі вона ніколи не працювала. Але давно вже не працює і в штатах.
А скільки оренд дає Рибальський ?
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Хомякоид
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