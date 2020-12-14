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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12110121111211212113
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:27

  Бетон написав:👌🏻Дочекались. Подільсько-Воскресенський міст відкрили для проїзду, який будують з 1993 року…

31 рік😅

Чекаєм, через місяць закриють для своїх по перепусткам

панельки Трої заграють новими хварбами, і рокетою вжух що метро з Погрєбів до Крейсера Аврори з виходом на києвський централ та Жулєни-космодром з Х(с)пейсом
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 21:19

За крок до перевороту думок©

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Так що пасивний дохід покриває інфляцію як бик вівцю.

Якщо будеш жити стальки як Бафет, і не врачатимеш, то навіть така поміркована стратегія тебе зробить доларовим напівмільонером. А якщо ще попрацюєш 10..15 років, а не підеш прямо зараз "на пенсію", то повноцінним мільйонером і втреш носа будівельнику.
Це, якщо тільки вірити державним підрахуям))

Ну ок, припустимо, що так воно і є.
Але, це ми взяли тільки 3р, а якщо взяти 20р?.

Чи от нехай ти тримаєш на ОВДП(ми ж про гривневе балакаємо?) в 2022р, потім в 2023, в 2024, 2025... і усім крутиш дулі, що на 5-10% обігнав інфляцію))
А тут "бац!" і в 2026р курс стає 80, або і всі 100 :lol:
І вже тобі інфляція крутить дулі :lol:


п.с.
Так, якщо знати/вгадувати, коли перевертатись в долярчики, а коли назад в гривню - то можна і Бафетом стати))
Але ж це можуть не тільки лиш всі!© :D
.
рептилоіди підмухльовують і відсотки з ОВДП і процент жирів у інхвляції, корівки карбоновий слід напукують аж 50 грн за літр, а ж глобальне потепліннія без снігу на новий рік та йордань,
курс не 80 а сто500, мені сі вчора ві сні один мульхвар невонгував, хтів хвіліпінка шоби наснила, а тут то відьмак що той Герман з тройка-сімьорка-туз з стопіццот гривньову тиче за синій 2017 р. і верещить голосом хотаба що "хто не купив па стопіццот той пожаліє" бо пікова дама в Лондоні з перебитими ногами.

Ясно - "тиць/пиз диць і мокрі капці"! :mrgreen:

А так класно тема розпочиналась...
Думав, що може от-от хтось зробить в цій темі крок до перевороту думок!©


Що, ніхто не має жодних думок по цій темі? :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 22:59

Успіх

Що, ніхто не має жодних думок по цій темі? :shock:


Є. Якщо ВСП ще (поки що) не шукає, то треба знову підалями торгувати. Зціпивши зуби, коли кажуть «добре, дякую, я ще повернусь» :D
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:55

Столиця отримала від міста-побратима – Берліна екскурсійний автобус, пристосований для людей з інвалідністю. Наступного року його використовуватимуть для проведення соціальних екскурсій Києвом та реабілітаційних проєктів для військових і їхніх родин.

Він зазначив, що до цього Київ отримав від Берліна 4 екскурсійних автобуси. Їх дообладнують і теж наступного року запустять на екскурсійні маршрути, які визначить Управління туризму та промоцій КМДА.

емнип раньше билет на них стоил 80 грн. купил. и катайся хоть весь день. только ездили они пустые.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 09:54

  UA написав:
  striped написав:Аксакалы, пока не началось туземун, напомните пожалуйста откуда возникла байка про 100 аренд? Пытался вспомнить и не смог.

В далекие далекие времена, когда зарождался культ модных МОПов, отдельные инвестиции в новострой эконом класса могли дать в теории окупаемость в 100 аренд. Без учета амортизации и экспозиции естественно.
Это еретическое верование было настолько популярным, что чистильщики обуви в 2019-2021 отдавали за воздух над котлованами все деньги что у них были и ещё в долг залазили.

все набагато простіше. якщо я правильно зрозумів питання, то 100 оренд - це скільки - трохи більше 8 років. так от, для бізнесу його вартість стільки й має дорівнювати EBITDA за 7-8 років. якщо цей показник не витримується, то інвестиції сумнівні...

й відповідно інвестувати в новобудову - ідея так собі. хіба купив на "котловані", продав після здачі будинку. але така різниця цін - опосередкована ознака, що будівництво - така собі піраміда. можна й встрягти - но це ви вже знаєте краще за мене :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:01

  Shaman написав:
  UA написав:
  striped написав:Аксакалы, пока не началось туземун, напомните пожалуйста откуда возникла байка про 100 аренд? Пытался вспомнить и не смог.

В далекие далекие времена, когда зарождался культ модных МОПов, отдельные инвестиции в новострой эконом класса могли дать в теории окупаемость в 100 аренд. Без учета амортизации и экспозиции естественно.
Это еретическое верование было настолько популярным, что чистильщики обуви в 2019-2021 отдавали за воздух над котлованами все деньги что у них были и ещё в долг залазили.

все набагато простіше. якщо я правильно зрозумів питання, то 100 оренд - це скільки - трохи більше 8 років. так от, для бізнесу його вартість стільки й має дорівнювати EBITDA за 7-8 років. якщо цей показник не витримується, то інвестиції сумнівні...

й відповідно інвестувати в новобудову - ідея так собі. хіба купив на "котловані", продав після здачі будинку. але така різниця цін - опосередкована ознака, що будівництво - така собі піраміда. можна й встрягти - но це ви вже знаєте краще за мене :D

"100 оренд" це давня американська тема. Порада інвесторам у нерухомість. В старій Європі вона ніколи не працювала. Але давно вже не працює і в штатах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 15:21

  airmax78 написав:"100 оренд" це давня американська тема. Порада інвесторам у нерухомість. В старій Європі вона ніколи не працювала. Але давно вже не працює і в штатах.


А скільки оренд дає Рибальський ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 16:50

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:"100 оренд" це давня американська тема. Порада інвесторам у нерухомість. В старій Європі вона ніколи не працювала. Але давно вже не працює і в штатах.


А скільки оренд дає Рибальський ?

Важко сказати, але щось таки дає. Сьогодні якраз принесло ролик якоїсь дизайнерки, яка здавала там обʼєкт замовникам. Судячи по ремонту - явно під оренду.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Яка ціна на дизайн-проект? Вчора зустрічався з приятелем, він займається проектуванням 3Д. Для дизайн-проектів каже у нього недостатньо кваліфікації. Але по його оцінкам «там роботи на 2 місяці». Це правда? І скільки він тоді може коштувати?
Hotab
 
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