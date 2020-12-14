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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12111121121211312114
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 18:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Яка ціна на дизайн-проект? Вчора зустрічався з приятелем, він займається проектуванням 3Д. Для дизайн-проектів каже у нього недостатньо кваліфікації. Але по його оцінкам «там роботи на 2 місяці». Це правда? І скільки він тоді може коштувати?
Колега два роки тому замовляв дизайн-проект з супроводом, все зробили під ключ. Якщо цікаво - в пп
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Міст "Нізвідки в нікуди" — чому Подільсько-Воскресенський міст будували 30-50 років і що тепер із ним робити

https://focus.ua/uk/opinions/681474-pod ... o5p1qxz3k7
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в мене весь ремонт від купівлі до здачі в оренду займає 3 місяці. і це з врахуванням набору міцнтості (висихання) штукатурки.
тех дизайн роблю за 2 дні.
жалко, конечно.
настроено всё было, как часы. он лайн всё везлось и делалось, ключи можно было даже не забирать. команде было больше 10 лет.
гипсарь на лету мог пересечение фигур в стереометрии переносить на потолки, а маляры удивлялись идеальности плоскостей.
штукатуры давали ровно те углы, которые нужно.
а кондёрщиков передавали из рук в руки.
жалко
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 22:00

  Бетон написав:в мене весь ремонт від купівлі до здачі в оренду займає 3 місяці. і це з врахуванням набору міцнтості (висихання) штукатурки.
тех дизайн роблю за 2 дні.
жалко, конечно.
настроено всё было, как часы. он лайн всё везлось и делалось, ключи можно было даже не забирать. команде было больше 10 лет.
гипсарь на лету мог пересечение фигур в стереометрии переносить на потолки, а маляры удивлялись идеальности плоскостей.
штукатуры давали ровно те углы, которые нужно.
а кондёрщиков передавали из рук в руки.
жалко

Так а что помешало всю бригаду вывезти? -- или в Европах качественные ремонты не нужны? :roll:
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