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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12111121121211312114
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 18:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Яка ціна на дизайн-проект? Вчора зустрічався з приятелем, він займається проектуванням 3Д. Для дизайн-проектів каже у нього недостатньо кваліфікації. Але по його оцінкам «там роботи на 2 місяці». Це правда? І скільки він тоді може коштувати?
Колега два роки тому замовляв дизайн-проект з супроводом, все зробили під ключ. Якщо цікаво - в пп
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Міст "Нізвідки в нікуди" — чому Подільсько-Воскресенський міст будували 30-50 років і що тепер із ним робити

https://focus.ua/uk/opinions/681474-pod ... o5p1qxz3k7
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в мене весь ремонт від купівлі до здачі в оренду займає 3 місяці. і це з врахуванням набору міцнтості (висихання) штукатурки.
тех дизайн роблю за 2 дні.
жалко, конечно.
настроено всё было, как часы. он лайн всё везлось и делалось, ключи можно было даже не забирать. команде было больше 10 лет.
гипсарь на лету мог пересечение фигур в стереометрии переносить на потолки, а маляры удивлялись идеальности плоскостей.
штукатуры давали ровно те углы, которые нужно.
а кондёрщиков передавали из рук в руки.
жалко
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 22:00

  Бетон написав:в мене весь ремонт від купівлі до здачі в оренду займає 3 місяці. і це з врахуванням набору міцнтості (висихання) штукатурки.
тех дизайн роблю за 2 дні.
жалко, конечно.
настроено всё было, как часы. он лайн всё везлось и делалось, ключи можно было даже не забирать. команде было больше 10 лет.
гипсарь на лету мог пересечение фигур в стереометрии переносить на потолки, а маляры удивлялись идеальности плоскостей.
штукатуры давали ровно те углы, которые нужно.
а кондёрщиков передавали из рук в руки.
жалко

Так а что помешало всю бригаду вывезти? -- или в Европах качественные ремонты не нужны? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 22:50

_hunter


Так а что помешало всю бригаду вывезти?


Нарешті камінг-аут Хантера))
Не зупиняйся!))
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2Фейслес: поки не купив , то нема чого людей турбувати. Питання (на зараз) виключно з цікавості.
Десь як підалі у Успіха питають і далі йдуть по базару))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:36

  Бетон написав:в мене весь ремонт від купівлі до здачі в оренду займає 3 місяці. і це з врахуванням набору міцнтості (висихання) штукатурки.
тех дизайн роблю за 2 дні.
жалко, конечно.
настроено всё было, как часы. он лайн всё везлось и делалось, ключи можно было даже не забирать. команде было больше 10 лет.
гипсарь на лету мог пересечение фигур в стереометрии переносить на потолки, а маляры удивлялись идеальности плоскостей.
штукатуры давали ровно те углы, которые нужно.
а кондёрщиков передавали из рук в руки.
жалко

В Хорватии тебя разорвут на тысячу бетончиков :D
Работать нужно там где деньги и уважение.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 08:10

  Бетон написав:Кстати про то, как строят физики на продажу.
Знакомые звонят, грят, купили дом в крюковщине, появились трещины в стене.
По характеру раскрытия попросил их прислать видео стропильной системы.
Размер ужаса,который они выслали: полная замена кровли, перекрытия, капитальный ремонт стен, которые потеряли устойчивость.
Строила никак не соединены с мауэрлатом например. Балки лежат на стене без лежней, без монолитного пояса. Диагональные ноги не опираются вообще на стойки а висят рядом на гвоздиках.

Вы когда покупаете не пойми у кого, сморите чтобы потом вот так на 50 куе не попасть

Гуд! Прекрасно!
Нові власники будинку - гуманітарії? Юристи, прокурори?? Очі у них є? А голова - щоб шапку носити?

Крепкіє бесхозяйствєнніки-пройопувателі - вони є повсюду, особливо на високих посадах. Ыліта створила систему зворотньої селекції.
Придурки повинні платити, за свою тупість! І за повною програмою! :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 08:17

Frant привет. как дела? воюешь?

Бетон о может вы знаете. допустим строят высотку 20 этажей. лифтов нет (обычно их пускают в самом конце), это шо строители на 20й этаж пешком ходят, а как же туалет, туда-сюда не набегаешься.
Wirująświatła
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  #<1 ... 12111121121211312114
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