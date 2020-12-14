Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Яка ціна на дизайн-проект? Вчора зустрічався з приятелем, він займається проектуванням 3Д. Для дизайн-проектів каже у нього недостатньо кваліфікації. Але по його оцінкам «там роботи на 2 місяці». Це правда? І скільки він тоді може коштувати?
Колега два роки тому замовляв дизайн-проект з супроводом, все зробили під ключ. Якщо цікаво - в пп
в мене весь ремонт від купівлі до здачі в оренду займає 3 місяці. і це з врахуванням набору міцнтості (висихання) штукатурки. тех дизайн роблю за 2 дні. жалко, конечно. настроено всё было, как часы. он лайн всё везлось и делалось, ключи можно было даже не забирать. команде было больше 10 лет. гипсарь на лету мог пересечение фигур в стереометрии переносить на потолки, а маляры удивлялись идеальности плоскостей. штукатуры давали ровно те углы, которые нужно. а кондёрщиков передавали из рук в руки. жалко
Бетон написав:в мене весь ремонт від купівлі до здачі в оренду займає 3 місяці. і це з врахуванням набору міцнтості (висихання) штукатурки. тех дизайн роблю за 2 дні. жалко, конечно. настроено всё было, как часы. он лайн всё везлось и делалось, ключи можно было даже не забирать. команде было больше 10 лет. гипсарь на лету мог пересечение фигур в стереометрии переносить на потолки, а маляры удивлялись идеальности плоскостей. штукатуры давали ровно те углы, которые нужно. а кондёрщиков передавали из рук в руки. жалко
В Хорватии тебя разорвут на тысячу бетончиков Работать нужно там где деньги и уважение.
Бетон написав:в мене весь ремонт від купівлі до здачі в оренду займає 3 місяці. і це з врахуванням набору міцнтості (висихання) штукатурки. тех дизайн роблю за 2 дні. жалко, конечно. настроено всё было, как часы. он лайн всё везлось и делалось, ключи можно было даже не забирать. команде было больше 10 лет. гипсарь на лету мог пересечение фигур в стереометрии переносить на потолки, а маляры удивлялись идеальности плоскостей. штукатуры давали ровно те углы, которые нужно. а кондёрщиков передавали из рук в руки. жалко
В Хорватии тебя разорвут на тысячу бетончиков Работать нужно там где деньги и уважение.
Бетон написав:в мене весь ремонт від купівлі до здачі в оренду займає 3 місяці. і це з врахуванням набору міцнтості (висихання) штукатурки. тех дизайн роблю за 2 дні. жалко, конечно. настроено всё было, как часы. он лайн всё везлось и делалось, ключи можно было даже не забирать. команде было больше 10 лет. гипсарь на лету мог пересечение фигур в стереометрии переносить на потолки, а маляры удивлялись идеальности плоскостей. штукатуры давали ровно те углы, которые нужно. а кондёрщиков передавали из рук в руки. жалко
где сейчас эти ребята? работают? можно поделиться контактами толковых мастеров?