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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 гру, 2024 17:56
Faceless написав: Феодал написав:
аплодирую стоя, это очередной саботаж который добьет рынок недвижимости
От ви й показали своє нутро і чому радієте
я саркастично ставлюсь до всіх покращень, головне що на: світлофори, пінгвінів, дороги і прочу фігню - гроші є
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Додано: Вів 03 гру, 2024 19:12
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