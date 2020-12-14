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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 гру, 2024 17:56
Faceless написав: Феодал написав:
аплодирую стоя, это очередной саботаж который добьет рынок недвижимости
От ви й показали своє нутро і чому радієте
я саркастично ставлюсь до всіх покращень, головне що на: світлофори, пінгвінів, дороги і прочу фігню - гроші є
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Додано: Вів 03 гру, 2024 19:37
Феодал написав:
аплодирую стоя, это очередной саботаж который добьет рынок недвижимости
Більшість звичайних людей це підвищення взагалі не стосується.
Забудовники відсікли пакетних інвесторів в недобудований котлован. Якщо раптом котлован добудується.
Звичайна українська практика пролобіювати кидок своїх клієнтів.
Бетона ще покарали за трудолюбство.
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Додано: Вів 03 гру, 2024 20:35
UA написав:
Забудовники відсікли пакетних інвесторів в недобудований котлован. Якщо раптом котлован добудується.
Звичайна українська практика пролобіювати кидок своїх клієнтів.
Бетона ще покарали за трудолюбство.
переуступка после получения сертификата
не, не слышали?)
думаю Бетон сможет объяснить)))
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