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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12112121131211412115
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 17:56

  Faceless написав:
Феодал написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення

Новий військовий збір: податки на угоди з нерухомістю зросли майже вдвічі — думка експерта

аплодирую стоя, это очередной саботаж который добьет рынок недвижимости
От ви й показали своє нутро і чому радієте

я саркастично ставлюсь до всіх покращень, головне що на: світлофори, пінгвінів, дороги і прочу фігню - гроші є
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 19:37

  Феодал написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

Новий військовий збір: податки на угоди з нерухомістю зросли майже вдвічі — думка експерта

аплодирую стоя, это очередной саботаж который добьет рынок недвижимости

Більшість звичайних людей це підвищення взагалі не стосується.
Забудовники відсікли пакетних інвесторів в недобудований котлован. Якщо раптом котлован добудується.
Звичайна українська практика пролобіювати кидок своїх клієнтів.
Бетона ще покарали за трудолюбство.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 20:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Забудовники відсікли пакетних інвесторів в недобудований котлован. Якщо раптом котлован добудується.
Звичайна українська практика пролобіювати кидок своїх клієнтів.
Бетона ще покарали за трудолюбство.

переуступка после получения сертификата
не, не слышали?)
думаю Бетон сможет объяснить)))
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