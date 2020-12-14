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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 гру, 2024 17:56
Faceless написав: Феодал написав:
аплодирую стоя, это очередной саботаж который добьет рынок недвижимости
От ви й показали своє нутро і чому радієте
я саркастично ставлюсь до всіх покращень, головне що на: світлофори, пінгвінів, дороги і прочу фігню - гроші є
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Додано: Вів 03 гру, 2024 19:37
Феодал написав:
аплодирую стоя, это очередной саботаж который добьет рынок недвижимости
Більшість звичайних людей це підвищення взагалі не стосується.
Забудовники відсікли пакетних інвесторів в недобудований котлован. Якщо раптом котлован добудується.
Звичайна українська практика пролобіювати кидок своїх клієнтів.
Бетона ще покарали за трудолюбство.
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Додано: Вів 03 гру, 2024 20:35
UA написав:
Забудовники відсікли пакетних інвесторів в недобудований котлован. Якщо раптом котлован добудується.
Звичайна українська практика пролобіювати кидок своїх клієнтів.
Бетона ще покарали за трудолюбство.
переуступка после получения сертификата
не, не слышали?)
думаю Бетон сможет объяснить)))
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Додано: Вів 03 гру, 2024 21:39
Бетон написав:
в мене весь ремонт від купівлі до здачі в оренду займає 3 місяці. і це з врахуванням набору міцнтості (висихання) штукатурки.
тех дизайн роблю за 2 дні.
жалко, конечно.
настроено всё было, как часы. он лайн всё везлось и делалось, ключи можно было даже не забирать. команде было больше 10 лет.
гипсарь на лету мог пересечение фигур в стереометрии переносить на потолки, а маляры удивлялись идеальности плоскостей.
штукатуры давали ровно те углы, которые нужно.
а кондёрщиков передавали из рук в руки.
жалко
Бетон, я так помню, такой же бизнес у тебя похоронился летом 2024 года, когда нужно было обновить данные в ТЦК
Сейчас, у тебя такой же бизнес снова похоронился
Одно и тоже два раза умереть не может
Либо ты натрындел тогда, либо сейчас
А, скорее всего, и тогда, и сейчас ))
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pesikot
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Додано: Вів 03 гру, 2024 21:48
pesikot
Расскажи ка лучше лично и без трындежа с чего сам икру на балык каждое утро мажешь и не хочешь ли в Киеве обетониться на случай перемогы чи победы(потому шо потом попрёт как в Марике, Ялте и Варшаве)?
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барабашов
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Додано: Вів 03 гру, 2024 22:10
pesikot написав: Бетон написав:
в мене весь ремонт від купівлі до здачі в оренду займає 3 місяці. і це з врахуванням набору міцнтості (висихання) штукатурки.
тех дизайн роблю за 2 дні.
жалко, конечно.
настроено всё было, как часы. он лайн всё везлось и делалось, ключи можно было даже не забирать. команде было больше 10 лет.
гипсарь на лету мог пересечение фигур в стереометрии переносить на потолки, а маляры удивлялись идеальности плоскостей.
штукатуры давали ровно те углы, которые нужно.
а кондёрщиков передавали из рук в руки.
жалко
Бетон, я так помню, такой же бизнес у тебя похоронился летом 2024 года, когда нужно было обновить данные в ТЦК
Сейчас, у тебя такой же бизнес снова похоронился
Одно и тоже два раза умереть не может
Либо ты натрындел тогда, либо сейчас
А, скорее всего, и тогда, и сейчас ))
Не бачу в тексті що щось загнулося прямо зараз, а з літа 2024 і півроку ще не минуло.
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Faceless
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Додано: Вів 03 гру, 2024 22:17
барабашов написав:pesikot
Расскажи ка лучше лично и без трындежа с чего сам икру на балык каждое утро мажешь и не хочешь ли в Киеве обетониться на случай перемогы чи победы(потому шо потом попрёт как в Марике, Ялте и Варшаве)?
Икру ? На балык ? Потужно
Продолжай так же делать, только не трынди, який ты несчастный, голодающий при 120 кг веса )
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pesikot
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