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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 гру, 2024 17:56
Faceless написав: Феодал написав:
аплодирую стоя, это очередной саботаж который добьет рынок недвижимости
От ви й показали своє нутро і чому радієте
я саркастично ставлюсь до всіх покращень, головне що на: світлофори, пінгвінів, дороги і прочу фігню - гроші є
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Додано: Вів 03 гру, 2024 19:37
Феодал написав:
аплодирую стоя, это очередной саботаж который добьет рынок недвижимости
Більшість звичайних людей це підвищення взагалі не стосується.
Забудовники відсікли пакетних інвесторів в недобудований котлован. Якщо раптом котлован добудується.
Звичайна українська практика пролобіювати кидок своїх клієнтів.
Бетона ще покарали за трудолюбство.
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Додано: Вів 03 гру, 2024 20:35
UA написав:
Забудовники відсікли пакетних інвесторів в недобудований котлован. Якщо раптом котлован добудується.
Звичайна українська практика пролобіювати кидок своїх клієнтів.
Бетона ще покарали за трудолюбство.
переуступка после получения сертификата
не, не слышали?)
думаю Бетон сможет объяснить)))
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Прохожий
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Додано: Вів 03 гру, 2024 21:39
Бетон написав:
в мене весь ремонт від купівлі до здачі в оренду займає 3 місяці. і це з врахуванням набору міцнтості (висихання) штукатурки.
тех дизайн роблю за 2 дні.
жалко, конечно.
настроено всё было, как часы. он лайн всё везлось и делалось, ключи можно было даже не забирать. команде было больше 10 лет.
гипсарь на лету мог пересечение фигур в стереометрии переносить на потолки, а маляры удивлялись идеальности плоскостей.
штукатуры давали ровно те углы, которые нужно.
а кондёрщиков передавали из рук в руки.
жалко
Бетон, я так помню, такой же бизнес у тебя похоронился летом 2024 года, когда нужно было обновить данные в ТЦК
Сейчас, у тебя такой же бизнес снова похоронился
Одно и тоже два раза умереть не может
Либо ты натрындел тогда, либо сейчас
А, скорее всего, и тогда, и сейчас ))
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pesikot
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Додано: Вів 03 гру, 2024 22:10
pesikot написав: Бетон написав:
в мене весь ремонт від купівлі до здачі в оренду займає 3 місяці. і це з врахуванням набору міцнтості (висихання) штукатурки.
тех дизайн роблю за 2 дні.
жалко, конечно.
настроено всё было, как часы. он лайн всё везлось и делалось, ключи можно было даже не забирать. команде было больше 10 лет.
гипсарь на лету мог пересечение фигур в стереометрии переносить на потолки, а маляры удивлялись идеальности плоскостей.
штукатуры давали ровно те углы, которые нужно.
а кондёрщиков передавали из рук в руки.
жалко
Бетон, я так помню, такой же бизнес у тебя похоронился летом 2024 года, когда нужно было обновить данные в ТЦК
Сейчас, у тебя такой же бизнес снова похоронился
Одно и тоже два раза умереть не может
Либо ты натрындел тогда, либо сейчас
А, скорее всего, и тогда, и сейчас ))
Не бачу в тексті що щось загнулося прямо зараз, а з літа 2024 і півроку ще не минуло.
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Faceless
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Додано: Вів 03 гру, 2024 23:29
Прохожий написав: UA написав:
Забудовники відсікли пакетних інвесторів в недобудований котлован. Якщо раптом котлован добудується.
Звичайна українська практика пролобіювати кидок своїх клієнтів.
Бетона ще покарали за трудолюбство.
переуступка после получения сертификата
не, не слышали?)
думаю Бетон сможет объяснить)))
С переуступкой играться можно. Но её прессуют. Одна столица нормально проводит. Чувствую уберут переуступку.
есть дома, у которых получен сертификат и адрес два года назад. а переуступку нужным людям до сих пор разрешают
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 03 гру, 2024 23:54, всього редагувалось 1 раз.
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Бетон
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Додано: Вів 03 гру, 2024 23:34
Faceless написав: pesikot написав: Бетон написав:
в мене весь ремонт від купівлі до здачі в оренду займає 3 місяці. і це з врахуванням набору міцнтості (висихання) штукатурки.
тех дизайн роблю за 2 дні.
жалко, конечно.
настроено всё было, как часы. он лайн всё везлось и делалось, ключи можно было даже не забирать. команде было больше 10 лет.
гипсарь на лету мог пересечение фигур в стереометрии переносить на потолки, а маляры удивлялись идеальности плоскостей.
штукатуры давали ровно те углы, которые нужно.
а кондёрщиков передавали из рук в руки.
жалко
Бетон, я так помню, такой же бизнес у тебя похоронился летом 2024 года, когда нужно было обновить данные в ТЦК
Сейчас, у тебя такой же бизнес снова похоронился
Одно и тоже два раза умереть не может
Либо ты натрындел тогда, либо сейчас
А, скорее всего, и тогда, и сейчас ))
Не бачу в тексті що щось загнулося прямо зараз, а з літа 2024 і півроку ще не минуло.
Летом похоронилось основная работа - строительство, реконструкция. Оно за городом в основном, блок посты. Работать некому.
Сейчас накрылся мини бизнес, типа хобби. Ремонты на продажу.
Где противоречие? Это раз.
Что ещё нужно запретить или поднять?
Сегодня верховная рада создала Міністерство єдності, сокращённо МІНЄД.
Следующее на очереди министерство справедливости и розбудови- МінСру
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Бетон
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Додано: Вів 03 гру, 2024 23:50
А у єнтого Чернишова з МІНЄДу очі то сволочні як у ...надцятого двійника пуцькіна
З "дохлым взглядом подгнивающей на берегу рыбы"
Когда этого 47ми летнего подкачанного штурмовика мы увидим в окопе?
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барабашов
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Додано: Сер 04 гру, 2024 01:33
Бетон написав:
С переуступкой играться можно. Но её прессуют. Одна столица нормально проводит. Чувствую уберут переуступку.
есть дома, у которых получен сертификат и адрес два года назад. а переуступку нужным людям до сих пор разрешают
Старый фокус.
МЖК Оболонь, раньше почти все квартиры на своих людей вешало по 600 у.е метр, а те потом переуступали по 2-3 куе.
Налоговая оптимизация называется.
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UA
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Додано: Сер 04 гру, 2024 04:19
барабашов написав:
А у єнтого Чернишова з МІНЄДу очі то сволочні як у ...надцятого двійника пуцькіна
З "дохлым взглядом подгнивающей на берегу рыбы"
Когда этого 47ми летнего подкачанного штурмовика мы увидим в окопе?
Барабашов, пишіть українською!
Ще прикольніше виходить)))
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