Бетон написав:похоронилось основная работа - строительство, реконструкция. Оно за городом в основном, блок посты. Работать некому.
Сейчас накрылся мини бизнес, типа хобби. Ремонты на продажу.
Где противоречие? Это раз.
Что ещё нужно запретить или поднять?
Сегодня верховная рада создала Міністерство єдності, сокращённо МІНЄД.
Следующее на очереди министерство справедливости и розбудови- МінСру
"Держава окремо, люди окремо!".
Це ж твій лозунг і тобі подібної шушери. Українська Ыліта починає страждати від своєї тупості, жадібності і системної некомпетентності.
Знову ж, я попереджував рік назад, що 2024 буде роком глобального дешевію Кржн.
Ціни за рік просіли на 20%, від рівня 2021. Ремонт йде в подарунок, це вже норма.
І це ще не межа. З таким управлінням ціни - квартири в столиці держави крєпкіх бесхозяйствєнніков - повинні просісти до рівня 25000-30000 дол за повноцінну квартиру з ремонтом в прицентральних районах.
Дерибанщикам - пора освоювати професії сантехніка, торговця на ринку, шофера, касира супермаркета. Це реальний рівень української Ыліти.
Никчемные жадные тупые твари-проепщики.