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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12113121141211512116
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 04:26

Хроніки пікіруючого Кржн

  Бетон написав:похоронилось основная работа - строительство, реконструкция. Оно за городом в основном, блок посты. Работать некому.

Сейчас накрылся мини бизнес, типа хобби. Ремонты на продажу.

Где противоречие? Это раз.
Что ещё нужно запретить или поднять?

Сегодня верховная рада создала Міністерство єдності, сокращённо МІНЄД.

Следующее на очереди министерство справедливости и розбудови- МінСру

"Держава окремо, люди окремо!".
Це ж твій лозунг і тобі подібної шушери. Українська Ыліта починає страждати від своєї тупості, жадібності і системної некомпетентності.

Знову ж, я попереджував рік назад, що 2024 буде роком глобального дешевію Кржн.
Ціни за рік просіли на 20%, від рівня 2021. Ремонт йде в подарунок, це вже норма.
І це ще не межа. З таким управлінням ціни - квартири в столиці держави крєпкіх бесхозяйствєнніков - повинні просісти до рівня 25000-30000 дол за повноцінну квартиру з ремонтом в прицентральних районах.

Дерибанщикам - пора освоювати професії сантехніка, торговця на ринку, шофера, касира супермаркета. Це реальний рівень української Ыліти.
Никчемные жадные тупые твари-проепщики.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 04 гру, 2024 08:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 08:13

Життя брадобрєїв

Ц іни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%. це інформація від рилів, тобто насправді падіння -40...-50%, особливо в преміальному сегменті.
https://dengi.ua/realty/9750505-tseny-n ... a-stoimost

То лі іщо будєт! :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 09:22

  Frant написав:Ц іни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%.
наконец-то ты переедешь из сарая на дачу
Wirująświatła
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