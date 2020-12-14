RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12113121141211512116
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 08:13

Життя брадобрєїв

Ц іни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%. це інформація від рилів, тобто насправді падіння -40...-50%, особливо в преміальному сегменті.
https://dengi.ua/realty/9750505-tseny-n ... a-stoimost

То лі іщо будєт! :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23991
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1714 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 09:22

  Frant написав:Ц іни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%.
наконец-то ты переедешь из сарая на дачу
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26058
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3397 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 10:12

  Бетон написав:Кстати про то, как строят физики на продажу.
Знакомые звонят, грят, купили дом в крюковщине, появились трещины в стене.
По характеру раскрытия попросил их прислать видео стропильной системы.
Размер ужаса,который они выслали: полная замена кровли, перекрытия, капитальный ремонт стен, которые потеряли устойчивость.
Строила никак не соединены с мауэрлатом например. Балки лежат на стене без лежней, без монолитного пояса. Диагональные ноги не опираются вообще на стойки а висят рядом на гвоздиках.

Вы когда покупаете не пойми у кого, сморите чтобы потом вот так на 50 куе не попасть

Гуд! Прекрасно!
Нові власники будинку - гуманітарії? Юристи, прокурори?? Очі у них є? А голова - щоб шапку носити?

Крепкіє бесхозяйствєнніки-пройопувателі - вони є повсюду, особливо на високих посадах. Ыліта створила систему зворотньої селекції.
Придурки повинні платити, за свою тупість! І за повною програмою! :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23991
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1714 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 10:14

  Wirująświatła написав:
  Frant написав:Ц іни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%.
наконец-то ты переедешь из сарая на дачу

Повноцінний будинок 200 м2 за 25000 доларів - просто чудово!
Гуд!
До цього летимо на всіх парах!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23991
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1714 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 10:23

  Frant написав:
  Wirująświatła написав:
  Frant написав:Ц іни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%.
наконец-то ты переедешь из сарая на дачу

Повноцінний будинок 200 м2 за 25000 доларів - просто чудово!
Гуд!
До цього летимо на всіх парах!

выкладывай варианты, обсудим что там обвалилось-подешевело.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26058
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3397 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 12113121141211512116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2508, 2509, 2510
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25092 16744718
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2024 01:27
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5480260
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57192
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4412)
04.12.2024 06:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.