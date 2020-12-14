Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Кстати про то, как строят физики на продажу. Знакомые звонят, грят, купили дом в крюковщине, появились трещины в стене. По характеру раскрытия попросил их прислать видео стропильной системы. Размер ужаса,который они выслали: полная замена кровли, перекрытия, капитальный ремонт стен, которые потеряли устойчивость. Строила никак не соединены с мауэрлатом например. Балки лежат на стене без лежней, без монолитного пояса. Диагональные ноги не опираются вообще на стойки а висят рядом на гвоздиках.
Вы когда покупаете не пойми у кого, сморите чтобы потом вот так на 50 куе не попасть
Гуд! Прекрасно! Нові власники будинку - гуманітарії? Юристи, прокурори?? Очі у них є? А голова - щоб шапку носити?
Крепкіє бесхозяйствєнніки-пройопувателі - вони є повсюду, особливо на високих посадах. Ыліта створила систему зворотньої селекції. Придурки повинні платити, за свою тупість! І за повною програмою!