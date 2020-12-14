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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12113121141211512116
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 08:13

Життя брадобрєїв

Ціни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%. це інформація від рилів, тобто насправді падіння -40...-50%, особливо в преміальному сегменті.
https://dengi.ua/realty/9750505-tseny-n ... a-stoimost

То лі іщо будєт! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 04 гру, 2024 12:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 09:22

  Frant написав:Ц іни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%.
наконец-то ты переедешь из сарая на дачу
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 10:14

  Wirująświatła написав:
  Frant написав:Ц іни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%.
наконец-то ты переедешь из сарая на дачу

Повноцінний будинок 200 м2 за 25000 доларів - просто чудово!
Гуд!
До цього летимо на всіх парах!
Страна крєпкіх бесхозяйствєнніков, вона така! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 04 гру, 2024 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 10:23

  Frant написав:
  Wirująświatła написав:
  Frant написав:Ц іни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%.
наконец-то ты переедешь из сарая на дачу

Повноцінний будинок 200 м2 за 25000 доларів - просто чудово!
Гуд!
До цього летимо на всіх парах!

выкладывай варианты, обсудим что там обвалилось-подешевело.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:21

  Бетон написав:
  Faceless написав:
pesikot написав:Бетон, я так помню, такой же бизнес у тебя похоронился летом 2024 года, когда нужно было обновить данные в ТЦК

Сейчас, у тебя такой же бизнес снова похоронился
Одно и тоже два раза умереть не может

Либо ты натрындел тогда, либо сейчас
А, скорее всего, и тогда, и сейчас ))
Не бачу в тексті що щось загнулося прямо зараз, а з літа 2024 і півроку ще не минуло.

Летом похоронилось основная работа - строительство, реконструкция. Оно за городом в основном, блок посты. Работать некому.

Сейчас накрылся мини бизнес, типа хобби. Ремонты на продажу.

Где противоречие? Это раз.
Что ещё нужно запретить или поднять?

Печально :( -- знакомый на монтаже примерно то же рассказывал...
Но -- значит -- еще летом нужно было с мыслями собираться.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:28

  Wirująświatła написав:выкладывай варианты, обсудим

Що з тобою обговорювати?
Синтетичні шуби і колготки? Найдеешвші акумулятори для електросамоката?
Більш серйозні і дорогі речі - немає сенсу, не по сєньці шапка!

П.С. Поїдь в Бучу, в Київ, на метро "Іпподром" - побачиш дещо цікаве.
Сотні недобудів, як символ української бесхозяйствєнності. Посміємось разом? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 04 гру, 2024 12:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:29

Хроніки пікіруючого КРЖН

  _hunter написав:Печально -- знакомый на монтаже примерно то же рассказывал... Но -- значит -- еще летом нужно было с мыслями собираться

Я ще рік назад чітко прогнозував, що 2024 буде роком глобального падіння цін КРЖн.
За рік падіння цін як мінімум 20%, преміальний сегмент -30...-40%.
2025 - все те ж саме, продовження тренду крєпкіх бесхозяйствєнніков.
Frant
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