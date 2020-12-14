Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 гру, 2024 08:13
Ціни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%. це інформація від рилів, тобто насправді падіння -40...-50%, особливо в преміальному сегменті.
https://dengi.ua/realty/9750505-tseny-n ... a-stoimost
То лі іщо будєт!
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Frant
в Сер 04 гру, 2024 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Додано: Сер 04 гру, 2024 09:22
Frant написав:
Ц іни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%.
наконец-то ты переедешь из сарая на дачу
Wirująświatła
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Додано: Сер 04 гру, 2024 10:14
Wirująświatła написав: Frant написав:
Ц іни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%.
наконец-то ты переедешь из сарая на дачу
Повноцінний будинок 200 м2 за 25000 доларів - просто чудово!
Гуд!
До цього летимо на всіх парах!
Страна крєпкіх бесхозяйствєнніков, вона така!
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Frant
в Сер 04 гру, 2024 12:33, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Додано: Сер 04 гру, 2024 10:23
Frant написав: Wirująświatła написав: Frant написав:
Ц іни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%.
наконец-то ты переедешь из сарая на дачу
Повноцінний будинок 200 м2 за 25000 доларів - просто чудово!
Гуд!
До цього летимо на всіх парах!
выкладывай варианты, обсудим что там обвалилось-подешевело.
Wirująświatła
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Додано: Сер 04 гру, 2024 11:21
Бетон написав: Faceless написав: pesikot написав:Бетон, я так помню, такой же бизнес у тебя похоронился летом 2024 года, когда нужно было обновить данные в ТЦК Сейчас, у тебя такой же бизнес снова похоронился Одно и тоже два раза умереть не может Либо ты натрындел тогда, либо сейчас А, скорее всего, и тогда, и сейчас ))
Не бачу в тексті що щось загнулося прямо зараз, а з літа 2024 і півроку ще не минуло.
Летом похоронилось основная работа - строительство, реконструкция. Оно за городом в основном, блок посты. Работать некому.
Сейчас накрылся мини бизнес, типа хобби. Ремонты на продажу.
Где противоречие? Это раз.
Что ещё нужно запретить или поднять?
Печально
-- знакомый на монтаже примерно то же рассказывал...
Но -- значит -- еще летом нужно было с мыслями собираться.
_hunter
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Додано: Сер 04 гру, 2024 12:28
Wirująświatła написав:
выкладывай варианты, обсудим
Що з тобою обговорювати?
Синтетичні шуби і колготки? Найдеешвші акумулятори для електросамоката?
Більш серйозні і дорогі речі - немає сенсу, не по сєньці шапка!
П.С. Поїдь в Бучу, в Київ, на метро "Іпподром" - побачиш дещо цікаве.
Сотні недобудів, як символ української бесхозяйствєнності. Посміємось разом?
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Frant
в Сер 04 гру, 2024 12:32, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Додано: Сер 04 гру, 2024 12:29
_hunter написав:
Печально -- знакомый на монтаже примерно то же рассказывал... Но -- значит -- еще летом нужно было с мыслями собираться
Я ще рік назад чітко прогнозував, що 2024 буде роком глобального падіння цін КРЖн.
За рік падіння цін як мінімум 20%, преміальний сегмент -30...-40%.
2025 - все те ж саме, продовження тренду крєпкіх бесхозяйствєнніков.
Frant
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