|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 гру, 2024 09:22
Frant написав:
Ц іни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%.
наконец-то ты переедешь из сарая на дачу
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26069
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2417 раз.
- Подякували: 3397 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Сер 04 гру, 2024 10:14
Wirująświatła написав: Frant написав:
Ц іни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%.
наконец-то ты переедешь из сарая на дачу
Повноцінний будинок 200 м2 за 25000 доларів - просто чудово!
Гуд!
До цього летимо на всіх парах!
Страна крєпкіх бесхозяйствєнніков, вона така!
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 04 гру, 2024 12:33, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23991
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1715 раз.
- Подякували: 2561 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 04 гру, 2024 10:23
Frant написав: Wirująświatła написав: Frant написав:
Ц іни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%.
наконец-то ты переедешь из сарая на дачу
Повноцінний будинок 200 м2 за 25000 доларів - просто чудово!
Гуд!
До цього летимо на всіх парах!
выкладывай варианты, обсудим что там обвалилось-подешевело.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26069
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2417 раз.
- Подякували: 3397 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Сер 04 гру, 2024 11:21
Бетон написав: Faceless написав:
pesikot написав:Бетон, я так помню, такой же бизнес у тебя похоронился летом 2024 года, когда нужно было обновить данные в ТЦК
Сейчас, у тебя такой же бизнес снова похоронился
Одно и тоже два раза умереть не может
Либо ты натрындел тогда, либо сейчас
А, скорее всего, и тогда, и сейчас ))
Не бачу в тексті що щось загнулося прямо зараз, а з літа 2024 і півроку ще не минуло.
Летом похоронилось основная работа - строительство, реконструкция. Оно за городом в основном, блок посты. Работать некому.
Сейчас накрылся мини бизнес, типа хобби. Ремонты на продажу.
Где противоречие? Это раз.
Что ещё нужно запретить или поднять?
Печально
-- знакомый на монтаже примерно то же рассказывал...
Но -- значит -- еще летом нужно было с мыслями собираться.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8740
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 04 гру, 2024 12:29
_hunter написав:
Печально -- знакомый на монтаже примерно то же рассказывал... Но -- значит -- еще летом нужно было с мыслями собираться
Я ще рік назад чітко прогнозував, що 2024 буде роком глобального падіння цін КРЖн.
За рік падіння цін як мінімум 20%, преміальний сегмент -30...-40%.
2025 - все те ж саме, продовження тренду крєпкіх бесхозяйствєнніков.
Уродам можна довірити максимум сільський клуб чи цирк.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23991
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1715 раз.
- Подякували: 2561 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 04 гру, 2024 12:48
Бетон написав:
Летом похоронилось основная работа - строительство, реконструкция. Оно за городом в основном, блок посты. Работать некому.
Сейчас накрылся мини бизнес, типа хобби. Ремонты на продажу.
Где противоречие? Это раз.
Что ещё нужно запретить или поднять?
С такими тенденциями нужно будет набирать таджиков на ремонті.
Делали в Виннице єлектрики разводку в квартире. Єлектрики которіе работают на застройщика. Нахомутали в проводке как потом віяснилось.
Родители хотели найти, да где там. Уже в армии.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2445
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2948 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 04 гру, 2024 13:29
Таджики не поїдуть працювати за українські зарплати. 300-400 дол/міс - то не гроші, навіть для таджиків.
Хомякоид написав:
С такими тенденциями нужно будет набирать таджиков на ремонті
За 500 дол/міс тут треба ішачити зранку до ночі. Нафіг воно таджикам???
Більш того, від самостійних бесхозяйствєнніков власний народ вже 33 роки розбігається, на всі 4 боки. Вже приблизно половина населення втекла або вимерла, з 1991 р. Такі ось керманичі, справжні наслідники грушевського, петлюри, махна, щербицького, януковича і інших "геніальних стратегів"
П.С. Грамотного електрика можна підготувати за півроку в ПТУ.
Де ті ПТУ?
Де нормальні ВУЗи?
Придурки все розвалили. Аби муТрому нароТу добре було
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23991
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1715 раз.
- Подякували: 2561 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 04 гру, 2024 14:01
Frant написав:
Сотні 25-поверхових недобудів, як символ української бесхозяйствєнності. Посміємось разом?
это тут при чём? или ты имел в виду что цена квартир в недостроях обвалилась? народ умнеет (хоть и медленно). Платить за воздух желающих стало меньше.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26069
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2417 раз.
- Подякували: 3397 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25092
|16744890
|
Сер 04 гру, 2024 01:27
UA
|
|1374
|5480268
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|57192
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|