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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 гру, 2024 09:22
Frant написав:
Ц іни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%.
наконец-то ты переедешь из сарая на дачу
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Wirująświatła
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Додано: Сер 04 гру, 2024 10:14
Wirująświatła написав: Frant написав:
Ц іни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%.
наконец-то ты переедешь из сарая на дачу
Повноцінний будинок 200 м2 за 25 000 доларів - просто чудово!
Гуд!
До цього летимо на всіх парах!
Страна крєпкіх бесхозяйствєнніков, вона така!
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 04 гру, 2024 16:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 04 гру, 2024 10:23
Frant написав: Wirująświatła написав: Frant написав:
Ц іни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%.
наконец-то ты переедешь из сарая на дачу
Повноцінний будинок 200 м2 за 25000 доларів - просто чудово!
Гуд!
До цього летимо на всіх парах!
выкладывай варианты, обсудим что там обвалилось-подешевело.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 04 гру, 2024 12:29
_hunter написав:
Печально -- знакомый на монтаже примерно то же рассказывал... Но -- значит -- еще летом нужно было с мыслями собираться
Я ще рік назад чітко прогнозував, що 2024 буде роком глобального падіння цін КРЖн.
За рік падіння цін як мінімум 20%, преміальний сегмент -30...-40%.
2025 - все те ж саме, продовження тренду крєпкіх бесхозяйствєнніков.
Уродам можна довірити максимум сільський клуб чи цирк.
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Додано: Сер 04 гру, 2024 12:48
Бетон написав:
Летом похоронилось основная работа - строительство, реконструкция. Оно за городом в основном, блок посты. Работать некому.
Сейчас накрылся мини бизнес, типа хобби. Ремонты на продажу.
Где противоречие? Это раз.
Что ещё нужно запретить или поднять?
С такими тенденциями нужно будет набирать таджиков на ремонті.
Делали в Виннице єлектрики разводку в квартире. Єлектрики которіе работают на застройщика. Нахомутали в проводке как потом віяснилось.
Родители хотели найти, да где там. Уже в армии.
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Хомякоид
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Додано: Сер 04 гру, 2024 19:53
каким боком цена сарая за 40км от Киева к теме ветки???
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Додано: Сер 04 гру, 2024 20:40
Хомякоид написав: Бетон написав:
Летом похоронилось основная работа - строительство, реконструкция. Оно за городом в основном, блок посты. Работать некому.
Сейчас накрылся мини бизнес, типа хобби. Ремонты на продажу.
Где противоречие? Это раз.
Что ещё нужно запретить или поднять?
С такими тенденциями нужно будет набирать таджиков на ремонті.
Делали в Виннице єлектрики разводку в квартире. Єлектрики которіе работают на застройщика. Нахомутали в проводке как потом віяснилось.
Родители хотели найти, да где там. Уже в армии.
Таджики не поїдуть працювати за ЗП 300-400 дол/міс.
І впахувати з ранку до ночі за 500 дол/міс, теж навряд чи згодяться. Тут вже свого населення, половина чи третина втекла, за 33 роки господарювання крєпкіх бесхозяйствєнніков.
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Додано: Сер 04 гру, 2024 21:30
Frant написав: Хомякоид написав: Бетон написав:
Летом похоронилось основная работа - строительство, реконструкция. Оно за городом в основном, блок посты. Работать некому.
Сейчас накрылся мини бизнес, типа хобби. Ремонты на продажу.
Где противоречие? Это раз.
Что ещё нужно запретить или поднять?
С такими тенденциями нужно будет набирать таджиков на ремонті.
Делали в Виннице єлектрики разводку в квартире. Єлектрики которіе работают на застройщика. Нахомутали в проводке как потом віяснилось.
Родители хотели найти, да где там. Уже в армии.
Таджики не поїдуть працювати за ЗП 300-400 дол/міс.
І впахувати з ранку до ночі за 500 дол/міс, теж навряд чи згодяться. Тут вже свого населення, половина чи третина втекла, за 33 роки господарювання крєпкіх бесхозяйствєнніков.
Беріть в руки лопату, дядько.
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Investor_K
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