Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_hunter написав:Печально -- знакомый на монтаже примерно то же рассказывал... Но -- значит -- еще летом нужно было с мыслями собираться
Я ще рік назад чітко прогнозував, що 2024 буде роком глобального падіння цін КРЖн. За рік падіння цін як мінімум 20%, преміальний сегмент -30...-40%. 2025 - все те ж саме, продовження тренду крєпкіх бесхозяйствєнніков. Уродам можна довірити максимум сільський клуб чи цирк.
Бетон написав:Летом похоронилось основная работа - строительство, реконструкция. Оно за городом в основном, блок посты. Работать некому.
Сейчас накрылся мини бизнес, типа хобби. Ремонты на продажу.
Где противоречие? Это раз. Что ещё нужно запретить или поднять?
С такими тенденциями нужно будет набирать таджиков на ремонті. Делали в Виннице єлектрики разводку в квартире. Єлектрики которіе работают на застройщика. Нахомутали в проводке как потом віяснилось. Родители хотели найти, да где там. Уже в армии.
UA написав:Забудовники відсікли пакетних інвесторів в недобудований котлован. Якщо раптом котлован добудується. Звичайна українська практика пролобіювати кидок своїх клієнтів. Бетона ще покарали за трудолюбство.
переуступка после получения сертификата не, не слышали?) думаю Бетон сможет объяснить)))
С переуступкой играться можно. Но её прессуют. Одна столица нормально проводит. Чувствую уберут переуступку. есть дома, у которых получен сертификат и адрес два года назад. а переуступку нужным людям до сих пор разрешают
в теорії, держава повинна дбати про людей в цілому, а не тільки бізнесменів на первинці. це дуже легко і дуже давно можна було зробити за рахунок оподаткування та заборони продажу недобудованого житла. але забагато людей при владі добре на цьому заробляли, щоб зачепати цей бізнес
UA написав:Забудовники відсікли пакетних інвесторів в недобудований котлован. Якщо раптом котлован добудується. Звичайна українська практика пролобіювати кидок своїх клієнтів. Бетона ще покарали за трудолюбство.
переуступка после получения сертификата не, не слышали?) думаю Бетон сможет объяснить))) С переуступкой играться можно. Но её прессуют. Одна столица нормально проводит. Чувствую уберут переуступку. есть дома, у которых получен сертификат и адрес два года назад. а переуступку нужным людям до сих пор разрешают
в теорії, держава повинна дбати про людей в цілому, а не тільки бізнесменів на первинці. це дуже легко і дуже давно можна було зробити за рахунок оподаткування та заборони продажу недобудованого житла. але забагато людей при владі добре на цьому заробляли, щоб зачепати цей бізнес
Це риторика типового казнокрада, який за життя нічого не навчився окрім підняття податків. По перше, є оселя розрахована якраз на такий бізнес. А тепер всі ці покупці військові, медики заплатять зверху податок або будь рік знімати квартиру і самостійно робити ремонт.