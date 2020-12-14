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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12113121141211512116
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 09:22

  Frant написав:Ц іни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%.
наконец-то ты переедешь из сарая на дачу
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 10:14

  Wirująświatła написав:
  Frant написав:Ц іни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%.
наконец-то ты переедешь из сарая на дачу

Повноцінний будинок 200 м2 за 25 000 доларів - просто чудово!
Гуд!
До цього летимо на всіх парах!
Страна крєпкіх бесхозяйствєнніков, вона така! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 04 гру, 2024 16:39, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 10:23

  Frant написав:
  Wirująświatła написав:
  Frant написав:Ц іни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%.
наконец-то ты переедешь из сарая на дачу

Повноцінний будинок 200 м2 за 25000 доларів - просто чудово!
Гуд!
До цього летимо на всіх парах!

выкладывай варианты, обсудим что там обвалилось-подешевело.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:29

Хроніки пікіруючого КРЖН

  _hunter написав:Печально -- знакомый на монтаже примерно то же рассказывал... Но -- значит -- еще летом нужно было с мыслями собираться

Я ще рік назад чітко прогнозував, що 2024 буде роком глобального падіння цін КРЖн.
За рік падіння цін як мінімум 20%, преміальний сегмент -30...-40%.
2025 - все те ж саме, продовження тренду крєпкіх бесхозяйствєнніков.
Уродам можна довірити максимум сільський клуб чи цирк.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:48

  Бетон написав:Летом похоронилось основная работа - строительство, реконструкция. Оно за городом в основном, блок посты. Работать некому.

Сейчас накрылся мини бизнес, типа хобби. Ремонты на продажу.

Где противоречие? Это раз.
Что ещё нужно запретить или поднять?




С такими тенденциями нужно будет набирать таджиков на ремонті.
Делали в Виннице єлектрики разводку в квартире. Єлектрики которіе работают на застройщика. Нахомутали в проводке как потом віяснилось.
Родители хотели найти, да где там. Уже в армии.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 19:53

  Frant написав:Ціни будинків і дач під Києвом, в 40-км зоні, за рік -20...-25%. це інформація від рилів, тобто насправді падіння -40...-50%, особливо в преміальному сегменті.
https://dengi.ua/realty/9750505-tseny-n ... a-stoimost

То лі іщо будєт! :mrgreen:

каким боком цена сарая за 40км от Киева к теме ветки???
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 11:18

  Бетон написав:
  Прохожий написав:
  UA написав:Забудовники відсікли пакетних інвесторів в недобудований котлован. Якщо раптом котлован добудується.
Звичайна українська практика пролобіювати кидок своїх клієнтів.
Бетона ще покарали за трудолюбство.

переуступка после получения сертификата
не, не слышали?)
думаю Бетон сможет объяснить)))

С переуступкой играться можно. Но её прессуют. Одна столица нормально проводит. Чувствую уберут переуступку.
есть дома, у которых получен сертификат и адрес два года назад. а переуступку нужным людям до сих пор разрешают


в теорії, держава повинна дбати про людей в цілому, а не тільки бізнесменів на первинці. це дуже легко і дуже давно можна було зробити за рахунок оподаткування та заборони продажу недобудованого житла. але забагато людей при владі добре на цьому заробляли, щоб зачепати цей бізнес
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 15:01

У Києві, на Осокорках, водій автобусу побився з велосипедистом

Місцеві пабліки пишуть, що велосипедист задів дзеркало автобуса велосипедом, за що водій вирішив його «покарати».
https://t.me/c/1004409473/184830
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 16:01

  adeges написав:
  Бетон написав:
  UA написав:Забудовники відсікли пакетних інвесторів в недобудований котлован. Якщо раптом котлован добудується.
Звичайна українська практика пролобіювати кидок своїх клієнтів.
Бетона ще покарали за трудолюбство.

переуступка после получения сертификата
не, не слышали?)
думаю Бетон сможет объяснить)))
С переуступкой играться можно. Но её прессуют. Одна столица нормально проводит. Чувствую уберут переуступку.
есть дома, у которых получен сертификат и адрес два года назад. а переуступку нужным людям до сих пор разрешают

в теорії, держава повинна дбати про людей в цілому, а не тільки бізнесменів на первинці. це дуже легко і дуже давно можна було зробити за рахунок оподаткування та заборони продажу недобудованого житла. але забагато людей при владі добре на цьому заробляли, щоб зачепати цей бізнес

Це риторика типового казнокрада, який за життя нічого не навчився окрім підняття податків.
По перше, є оселя розрахована якраз на такий бізнес. А тепер всі ці покупці військові, медики заплатять зверху податок або будь рік знімати квартиру і самостійно робити ремонт.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 17:19

  Бетон написав:
  adeges написав:
в теорії, держава повинна дбати про людей в цілому, а не тільки бізнесменів на первинці. це дуже легко і дуже давно можна було зробити за рахунок оподаткування та заборони продажу недобудованого житла. але забагато людей при владі добре на цьому заробляли, щоб зачепати цей бізнес

Це риторика типового казнокрада, який за життя нічого не навчився окрім підняття податків.
По перше, є оселя розрахована якраз на такий бізнес. А тепер всі ці покупці військові, медики заплатять зверху податок або будь рік знімати квартиру і самостійно робити ремонт.[/quote]

При чому переуступка до єоселі?

Очевидно, що прибираючи посередників з будь якого ринку ціни на ринку знижуються. Оподаткування операцій по переуступці - це механізм регулювання, який сприяє збільшенню пропозиції для кінцевих споживачів, які купують щоб жити. Заборона на продаж недобудов прибирає ризик купити повітря, яке ніколи не перетвориться на нерухомість.

Фантазії про казнокрада цікаві, але недоречні
adeges
 
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