adeges написав:
При чому переуступка до єоселі?
Очевидно, що прибираючи посередників з будь якого ринку ціни на ринку знижуються. Оподаткування операцій по переуступці - це механізм регулювання, який сприяє збільшенню пропозиції для кінцевих споживачів, які купують щоб жити. Заборона на продаж недобудов прибирає ризик купити повітря, яке ніколи не перетвориться на нерухомість.
Фантазії про казнокрада цікаві, але недоречні
Чи вони знизяться якщо прибрати інвестора в українських реаліях - це питання дискусійне. Чи щось добудується взагалі, якщо їх прибрати. Там де можна профінансувати будівництво в банку під 6% річних - то звісно "інвестори-спекулянти" вимерли як клас. Але в Україні дещо інша ситуація і з кредитоспроможністю забудовників і з вартістю і доступністю кредитного ресурсу. І вона щось не поспішає поліпшуватись.