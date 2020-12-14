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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12114121151211612117
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 18:58

  adeges написав:
При чому переуступка до єоселі?

Очевидно, що прибираючи посередників з будь якого ринку ціни на ринку знижуються. Оподаткування операцій по переуступці - це механізм регулювання, який сприяє збільшенню пропозиції для кінцевих споживачів, які купують щоб жити. Заборона на продаж недобудов прибирає ризик купити повітря, яке ніколи не перетвориться на нерухомість.

Фантазії про казнокрада цікаві, але недоречні

Чи вони знизяться якщо прибрати інвестора в українських реаліях - це питання дискусійне. Чи щось добудується взагалі, якщо їх прибрати. Там де можна профінансувати будівництво в банку під 6% річних - то звісно "інвестори-спекулянти" вимерли як клас. Але в Україні дещо інша ситуація і з кредитоспроможністю забудовників і з вартістю і доступністю кредитного ресурсу. І вона щось не поспішає поліпшуватись.
airmax78
 
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