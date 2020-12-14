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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12114121151211612117
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 18:58

  adeges написав:
При чому переуступка до єоселі?

Очевидно, що прибираючи посередників з будь якого ринку ціни на ринку знижуються. Оподаткування операцій по переуступці - це механізм регулювання, який сприяє збільшенню пропозиції для кінцевих споживачів, які купують щоб жити. Заборона на продаж недобудов прибирає ризик купити повітря, яке ніколи не перетвориться на нерухомість.

Фантазії про казнокрада цікаві, але недоречні

Чи вони знизяться якщо прибрати інвестора в українських реаліях - це питання дискусійне. Чи щось добудується взагалі, якщо їх прибрати. Там де можна профінансувати будівництво в банку під 6% річних - то звісно "інвестори-спекулянти" вимерли як клас. Але в Україні дещо інша ситуація і з кредитоспроможністю забудовників і з вартістю і доступністю кредитного ресурсу. І вона щось не поспішає поліпшуватись.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 20:01

  adeges написав:
  Бетон написав:
в теорії, держава повинна дбати про людей в цілому, а не тільки бізнесменів на первинці. це дуже легко і дуже давно можна було зробити за рахунок оподаткування та заборони продажу недобудованого житла. але забагато людей при владі добре на цьому заробляли, щоб зачепати цей бізнес

Це риторика типового казнокрада, який за життя нічого не навчився окрім підняття податків.
По перше, є оселя розрахована якраз на такий бізнес. А тепер всі ці покупці військові, медики заплатять зверху податок або будь рік знімати квартиру і самостійно робити ремонт.

При чому переуступка до єоселі?

Очевидно, що прибираючи посередників з будь якого ринку ціни на ринку знижуються. Оподаткування операцій по переуступці - це механізм регулювання, який сприяє збільшенню пропозиції для кінцевих споживачів, які купують щоб жити. Заборона на продаж недобудов прибирає ризик купити повітря, яке ніколи не перетвориться на нерухомість.

Фантазії про казнокрада цікаві, але недоречні

Ви пишете що треба дбати про людей шляхом оподаткування первинки. При чому тут переуступка?
По переуступці продають звичайні люди, інвестуючи в котловани заощадження. Я купував десятки разів. Це і вчителі, і прокурори і лікарі. Вони платили по 40 тисяч доларів і через 4 роки отримували 65. Це просто спосіб збереження. І ви пишете, що їх треба оподаткувать.
Бізнесмени ніколи в житті не вкладують гроші на роки, бо це взагалі не бізнес.
Бізнес це коли людина купує по переуступці у звичаних інвесторів, робить ремонт і продає з податками по є оселі військовим, лікарям, педагогам - тим, у кого є право на є оселю.
Так додатково і є оселю фактично оподаткували. Молодці. 95% угод це є оселя. Це нерухомість до 3 років
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 20:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

26 листопада по програмі є оселя дали завдаток за 2к в варшавському ціною 139 тисяч. Покупці щасливі від додаткового підняття податку. в попередньому договорі написано що податки компенсує покупець.
+4 куе

Хто заплатить? Правильно, кінцевий покупець.
Ви ж платите за підняття всіх продуктів харчування мовчки. І не звездите, що наживаються бізнесмени власники магазинів
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 20:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:У Києві, на Осокорках, водій автобусу побився з велосипедистом

Місцеві пабліки пишуть, що велосипедист задів дзеркало автобуса велосипедом, за що водій вирішив його «покарати».
https://t.me/c/1004409473/184830
Маршруток типу мікроавтобусів в Києві вже нема, а до дзеркала Богдана ніякий велосипед не дістане, і навіть головою б навряд дістав
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 20:52

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:У Києві, на Осокорках, водій автобусу побився з велосипедистом

Місцеві пабліки пишуть, що велосипедист задів дзеркало автобуса велосипедом, за що водій вирішив його «покарати».
https://t.me/c/1004409473/184830
Маршруток типу мікроавтобусів в Києві вже нема, а до дзеркала Богдана ніякий велосипед не дістане, і навіть головою б навряд дістав

к чему тут этот тупой оффтоп?
зачем кормить тролля?
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 20:58

  Бетон написав:
  adeges написав:
  Бетон написав:
в теорії, держава повинна дбати про людей в цілому, а не тільки бізнесменів на первинці. це дуже легко і дуже давно можна було зробити за рахунок оподаткування та заборони продажу недобудованого житла. але забагато людей при владі добре на цьому заробляли, щоб зачепати цей бізнес

Це риторика типового казнокрада, який за життя нічого не навчився окрім підняття податків.
По перше, є оселя розрахована якраз на такий бізнес. А тепер всі ці покупці військові, медики заплатять зверху податок або будь рік знімати квартиру і самостійно робити ремонт.

При чому переуступка до єоселі?

Очевидно, що прибираючи посередників з будь якого ринку ціни на ринку знижуються. Оподаткування операцій по переуступці - це механізм регулювання, який сприяє збільшенню пропозиції для кінцевих споживачів, які купують щоб жити. Заборона на продаж недобудов прибирає ризик купити повітря, яке ніколи не перетвориться на нерухомість.

Фантазії про казнокрада цікаві, але недоречні

Ви пишете що треба дбати про людей шляхом оподаткування первинки. При чому тут переуступка?
По переуступці продають звичайні люди, інвестуючи в котловани заощадження. Я купував десятки разів. Це і вчителі, і прокурори і лікарі. Вони платили по 40 тисяч доларів і через 4 роки отримували 65. Це просто спосіб збереження. І ви пишете, що їх треба оподаткувать.
Бізнесмени ніколи в житті не вкладують гроші на роки, бо це взагалі не бізнес.
Бізнес це коли людина купує по переуступці у звичаних інвесторів, робить ремонт і продає з податками по є оселі військовим, лікарям, педагогам - тим, у кого є право на є оселю.
Так додатково і є оселю фактично оподаткували. Молодці. 95% угод це є оселя. Це нерухомість до 3 років


тобто звичайні люди з зарплати і звичайні депозитчики, і звичайні інвестори в акції повинні платити 19.5% а тепер 23% від прибутку або доходу, і звичайні ФОПи повинні платити 5% від обороту, а звичайні інвестори в нерухомість - ні, я правильно розумію?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 21:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Всі ці, описані вами люди, вже сплатили податків, наприклад з зарплати, відсотків на 40, інвестували Забудовнику, який теж сплатив податки.
Що ще вони повинні?

Вам не спадає на думку, що Взагалі, податки це корупція яка руйнує країну
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 22:11

  Олежан написав:
  Бетон написав:в мене весь ремонт від купівлі до здачі в оренду займає 3 місяці. і це з врахуванням набору міцнтості (висихання) штукатурки.
тех дизайн роблю за 2 дні.
жалко, конечно.
настроено всё было, как часы. он лайн всё везлось и делалось, ключи можно было даже не забирать. команде было больше 10 лет.
гипсарь на лету мог пересечение фигур в стереометрии переносить на потолки, а маляры удивлялись идеальности плоскостей.
штукатуры давали ровно те углы, которые нужно.
а кондёрщиков передавали из рук в руки.
жалко

где сейчас эти ребята? работают? можно поделиться контактами толковых мастеров?

+ , мне надо , если не понос
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 22:12

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:У Києві, на Осокорках, водій автобусу побився з велосипедистом

Місцеві пабліки пишуть, що велосипедист задів дзеркало автобуса велосипедом, за що водій вирішив його «покарати».
https://t.me/c/1004409473/184830
Маршруток типу мікроавтобусів в Києві вже нема, а до дзеркала Богдана ніякий велосипед не дістане, і навіть головою б навряд дістав

головой как раз врядли, а рукой ударить по зеркалу мог, типа в наказание. Интересно другое он же на велике почему не сбежал и где велик.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 22:23

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:У Києві, на Осокорках, водій автобусу побився з велосипедистом

Місцеві пабліки пишуть, що велосипедист задів дзеркало автобуса велосипедом, за що водій вирішив його «покарати».
https://t.me/c/1004409473/184830
Маршруток типу мікроавтобусів в Києві вже нема, а до дзеркала Богдана ніякий велосипед не дістане, і навіть головою б навряд дістав

головой как раз врядли, а рукой ударить по зеркалу мог, типа в наказание. Интересно другое он же на велике почему не сбежал и где велик.


Модері просьба забанить ирпенскую риєлторшу флудершу
Хомякоид
 
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