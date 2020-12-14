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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 гру, 2024 22:56
Vadim_ написав: Олежан написав: Бетон написав:
в мене весь ремонт від купівлі до здачі в оренду займає 3 місяці. і це з врахуванням набору міцнтості (висихання) штукатурки.
тех дизайн роблю за 2 дні.
жалко, конечно.
настроено всё было, как часы. он лайн всё везлось и делалось, ключи можно было даже не забирать. команде было больше 10 лет.
гипсарь на лету мог пересечение фигур в стереометрии переносить на потолки, а маляры удивлялись идеальности плоскостей.
штукатуры давали ровно те углы, которые нужно.
а кондёрщиков передавали из рук в руки.
жалко
где сейчас эти ребята? работают? можно поделиться контактами толковых мастеров?
+ , мне надо , если не понос
мне щас выложить сюда все номера телефонов?
номер id карты нужен?
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Додано: Чет 05 гру, 2024 23:07
Хомякоид написав:
Модері просьба забанить ирпенскую риєлторшу флудершу
сделай доброе дело ...
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 01:04
Бетон написав:
Всі ці, описані вами люди, вже сплатили податків, наприклад з зарплати, відсотків на 40, інвестували Забудовнику, який теж сплатив податки.
Що ще вони повинні?
Не спадало. Щоб не платити податки з прибутку, крім як з зарплати, гроші можна не інвестувати, а витрачати або закопувати у банці під деревом. Крім того, люди, які сплатили податки з зарплати, зазвичай не є серійними інвесторами, як ви. Вони купують житло собі, якщо зможуть дозволити. Нема перепродажу - нема податків. Ви скільки за останні 10 років сплатили податків з зарплати? У вас персонально є підстави жалітись на "подвійне" оподаткування?
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