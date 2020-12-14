RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12115121161211712118
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 22:56

  Vadim_ написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:в мене весь ремонт від купівлі до здачі в оренду займає 3 місяці. і це з врахуванням набору міцнтості (висихання) штукатурки.
тех дизайн роблю за 2 дні.
жалко, конечно.
настроено всё было, как часы. он лайн всё везлось и делалось, ключи можно было даже не забирать. команде было больше 10 лет.
гипсарь на лету мог пересечение фигур в стереометрии переносить на потолки, а маляры удивлялись идеальности плоскостей.
штукатуры давали ровно те углы, которые нужно.
а кондёрщиков передавали из рук в руки.
жалко

где сейчас эти ребята? работают? можно поделиться контактами толковых мастеров?

+ , мне надо , если не понос

мне щас выложить сюда все номера телефонов?
номер id карты нужен?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4023
З нами з: 17.12.22
Подякував: 112 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:07

  Хомякоид написав:
Модері просьба забанить ирпенскую риєлторшу флудершу

сделай доброе дело ...
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26115
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 01:04

  Бетон написав:Всі ці, описані вами люди, вже сплатили податків, наприклад з зарплати, відсотків на 40, інвестували Забудовнику, який теж сплатив податки.
Що ще вони повинні?



Не спадало. Щоб не платити податки з прибутку, крім як з зарплати, гроші можна не інвестувати, а витрачати або закопувати у банці під деревом. Крім того, люди, які сплатили податки з зарплати, зазвичай не є серійними інвесторами, як ви. Вони купують житло собі, якщо зможуть дозволити. Нема перепродажу - нема податків. Ви скільки за останні 10 років сплатили податків з зарплати? У вас персонально є підстави жалітись на "подвійне" оподаткування?
adeges
 
Повідомлень: 4574
З нами з: 14.03.06
Подякував: 430 раз.
Подякували: 1053 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 10:02

В Украине рассматривают механизм выкупа жилья арендаторами

https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/v- ... aryami.htm

Укрфинжилье и партнеры рассмотривают перспективы внедрения модели Rent-to-Own
Феодал
 
Повідомлень: 508
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 10:06

  Бетон написав:26 листопада по програмі є оселя дали завдаток за 2к в варшавському ціною 139 тисяч. Покупці щасливі від додаткового підняття податку. в попередньому договорі написано що податки компенсує покупець.
+4 куе

Хто заплатить? Правильно, кінцевий покупець.
Ви ж платите за підняття всіх продуктів харчування мовчки. І не звездите, що наживаються бізнесмени власники магазинів


покупатель зачастую и так всю жизнь копил на ту квартиру, а теперь будет копить еще дольше, за то светофоры смарагдові
Феодал
 
Повідомлень: 508
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 10:12

  adeges написав:
  Бетон написав:Всі ці, описані вами люди, вже сплатили податків, наприклад з зарплати, відсотків на 40, інвестували Забудовнику, який теж сплатив податки.
Що ще вони повинні?



Не спадало. Щоб не платити податки з прибутку, крім як з зарплати, гроші можна не інвестувати, а витрачати або закопувати у банці під деревом. Крім того, люди, які сплатили податки з зарплати, зазвичай не є серійними інвесторами, як ви. Вони купують житло собі, якщо зможуть дозволити. Нема перепродажу - нема податків. Ви скільки за останні 10 років сплатили податків з зарплати? У вас персонально є підстави жалітись на "подвійне" оподаткування?

Я знаю, що податки платять з прибутку. В нас є і потрійне оподаткування.
Мені сумно від того, що я тут не зустрів жодного ліберала. А це фінансовий форум.
Жодної людини, яка б замість мислення про збільшення податків, запропонувала їх зменшити.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4023
З нами з: 17.12.22
Подякував: 112 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 10:20

  Бетон написав:Жодної людини, яка б замість мислення про збільшення податків, запропонувала їх зменшити.

никто ничего уменьшать не будет, светофоры, пингвины, ямочные ремонты дорог, 30 летние строительство моста ... - все это само себя не оплатит, лучше просто уехать чем воевать всю жизнь с нашей властью
Феодал
 
Повідомлень: 508
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 10:32

  Бетон написав:Я знаю, що податки платять з прибутку. В нас є і потрійне оподаткування.
Мені сумно від того, що я тут не зустрів жодного ліберала. А це фінансовий форум.
Жодної людини, яка б замість мислення про збільшення податків, запропонувала їх зменшити.


Тут таких трут :) И да - смысл всех этих вечных жалоб? Чтобы понять состояние дел в стране достаточно глянуть на разрез депозитов (вчера опубликовали) и посмотреть хотя бы 2-3 расследования от Бигусов. Коррупция сжирает страну, но власти всю дорогу выстраивали только механизмы как побольше наполнить дырявое ведро бюджета, которое сами же умело дырявят. Главный вопрос - где взять нашего Милея?
striped
 
Повідомлень: 1763
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3590 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 10:35

  Феодал написав:никто ничего уменьшать не будет, светофоры, пингвины, ямочные ремонты дорог, 30 летние строительство моста ... - все это само себя не оплатит, лучше просто уехать чем воевать всю жизнь с нашей властью


"просто уехать" ой как не просто. Более того, родина научилась дистанционно любить даже тех, кто выбрал и этот путь, но еще сохранив гражданство.
striped
 
Повідомлень: 1763
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3590 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 10:41

  striped написав:
  Феодал написав:никто ничего уменьшать не будет, светофоры, пингвины, ямочные ремонты дорог, 30 летние строительство моста ... - все это само себя не оплатит, лучше просто уехать чем воевать всю жизнь с нашей властью


"просто уехать" ой как не просто. Более того, родина научилась дистанционно любить даже тех, кто выбрал и этот путь, но еще сохранив гражданство.

уехать - это шанс для детей, бороться/воевать с властью - зря потраченное время и силы, так еще и потомкам придется заниматься этой ерундой
Феодал
 
Повідомлень: 508
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12115121161211712118
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Феодал і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2508, 2509, 2510
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25092 16747139
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2024 01:27
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5480364
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57202
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4424)
06.12.2024 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.