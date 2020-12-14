Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:в мене весь ремонт від купівлі до здачі в оренду займає 3 місяці. і це з врахуванням набору міцнтості (висихання) штукатурки. тех дизайн роблю за 2 дні. жалко, конечно. настроено всё было, как часы. он лайн всё везлось и делалось, ключи можно было даже не забирать. команде было больше 10 лет. гипсарь на лету мог пересечение фигур в стереометрии переносить на потолки, а маляры удивлялись идеальности плоскостей. штукатуры давали ровно те углы, которые нужно. а кондёрщиков передавали из рук в руки. жалко
где сейчас эти ребята? работают? можно поделиться контактами толковых мастеров?
+ , мне надо , если не понос
мне щас выложить сюда все номера телефонов? номер id карты нужен?
Бетон написав:Всі ці, описані вами люди, вже сплатили податків, наприклад з зарплати, відсотків на 40, інвестували Забудовнику, який теж сплатив податки. Що ще вони повинні?
Не спадало. Щоб не платити податки з прибутку, крім як з зарплати, гроші можна не інвестувати, а витрачати або закопувати у банці під деревом. Крім того, люди, які сплатили податки з зарплати, зазвичай не є серійними інвесторами, як ви. Вони купують житло собі, якщо зможуть дозволити. Нема перепродажу - нема податків. Ви скільки за останні 10 років сплатили податків з зарплати? У вас персонально є підстави жалітись на "подвійне" оподаткування?
Бетон написав:26 листопада по програмі є оселя дали завдаток за 2к в варшавському ціною 139 тисяч. Покупці щасливі від додаткового підняття податку. в попередньому договорі написано що податки компенсує покупець. +4 куе
Хто заплатить? Правильно, кінцевий покупець. Ви ж платите за підняття всіх продуктів харчування мовчки. І не звездите, що наживаються бізнесмени власники магазинів
покупатель зачастую и так всю жизнь копил на ту квартиру, а теперь будет копить еще дольше, за то светофоры смарагдові
Бетон написав:Всі ці, описані вами люди, вже сплатили податків, наприклад з зарплати, відсотків на 40, інвестували Забудовнику, який теж сплатив податки. Що ще вони повинні?
Не спадало. Щоб не платити податки з прибутку, крім як з зарплати, гроші можна не інвестувати, а витрачати або закопувати у банці під деревом. Крім того, люди, які сплатили податки з зарплати, зазвичай не є серійними інвесторами, як ви. Вони купують житло собі, якщо зможуть дозволити. Нема перепродажу - нема податків. Ви скільки за останні 10 років сплатили податків з зарплати? У вас персонально є підстави жалітись на "подвійне" оподаткування?
Я знаю, що податки платять з прибутку. В нас є і потрійне оподаткування. Мені сумно від того, що я тут не зустрів жодного ліберала. А це фінансовий форум. Жодної людини, яка б замість мислення про збільшення податків, запропонувала їх зменшити.
Бетон написав:Я знаю, що податки платять з прибутку. В нас є і потрійне оподаткування. Мені сумно від того, що я тут не зустрів жодного ліберала. А це фінансовий форум. Жодної людини, яка б замість мислення про збільшення податків, запропонувала їх зменшити.
Тут таких трут И да - смысл всех этих вечных жалоб? Чтобы понять состояние дел в стране достаточно глянуть на разрез депозитов (вчера опубликовали) и посмотреть хотя бы 2-3 расследования от Бигусов. Коррупция сжирает страну, но власти всю дорогу выстраивали только механизмы как побольше наполнить дырявое ведро бюджета, которое сами же умело дырявят. Главный вопрос - где взять нашего Милея?
Ну хоть не так грустно. Оказывается здесь есть светлые головы
Бетон написав:Я знаю, що податки платять з прибутку. В нас є і потрійне оподаткування. Мені сумно від того, що я тут не зустрів жодного ліберала. А це фінансовий форум. Жодної людини, яка б замість мислення про збільшення податків, запропонувала їх зменшити.
Тут таких трут И да - смысл всех этих вечных жалоб? Чтобы понять состояние дел в стране достаточно глянуть на разрез депозитов (вчера опубликовали) и посмотреть хотя бы 2-3 расследования от Бигусов. Коррупция сжирает страну, но власти всю дорогу выстраивали только механизмы как побольше наполнить дырявое ведро бюджета, которое сами же умело дырявят. Главный вопрос - где взять нашего Милея?
+1
можно еще Бутусова посмотреть. Помню первый день полномасштабного вторжения, и как все поверили что чиновники теперь точно стануть людьми
Бетон написав:Я знаю, що податки платять з прибутку. В нас є і потрійне оподаткування. Мені сумно від того, що я тут не зустрів жодного ліберала. А це фінансовий форум. Жодної людини, яка б замість мислення про збільшення податків, запропонувала їх зменшити.
Тут таких трут И да - смысл всех этих вечных жалоб? Чтобы понять состояние дел в стране достаточно глянуть на разрез депозитов (вчера опубликовали) и посмотреть хотя бы 2-3 расследования от Бигусов. Коррупция сжирает страну, но власти всю дорогу выстраивали только механизмы как побольше наполнить дырявое ведро бюджета, которое сами же умело дырявят. Главный вопрос - где взять нашего Милея?
+1
можно еще Бутусова посмотреть. Помню первый день полномасштабного вторжения, и как все поверили что чиновники теперь точно стануть людьми