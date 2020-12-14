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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12116121171211812119
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 13:47

  Бетон написав:Я знаю, що податки платять з прибутку. В нас є і потрійне оподаткування.
Мені сумно від того, що я тут не зустрів жодного ліберала. А це фінансовий форум.
Жодної людини, яка б замість мислення про збільшення податків, запропонувала їх зменшити.

За моїми спостереженнями, половина відвідувачів цього форуму мають більшість свого доходу з бюджету.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 14:17

  UA написав:
  Бетон написав:Я знаю, що податки платять з прибутку. В нас є і потрійне оподаткування.
Мені сумно від того, що я тут не зустрів жодного ліберала. А це фінансовий форум.
Жодної людини, яка б замість мислення про збільшення податків, запропонувала їх зменшити.

За моїми спостереженнями, половина відвідувачів цього форуму мають більшість свого доходу з бюджету.

Плюс стрижка сокамерников по "Северной Иудее" потому что на западе несут конверт для того чтоб обойти закон, а у нас - чтоб его хоть как то хоть в этом году выполнили и не послали в конец очереди просящих
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 14:48

  UA написав:
  Бетон написав:Я знаю, що податки платять з прибутку. В нас є і потрійне оподаткування.
Мені сумно від того, що я тут не зустрів жодного ліберала. А це фінансовий форум.
Жодної людини, яка б замість мислення про збільшення податків, запропонувала їх зменшити.

За моїми спостереженнями, половина відвідувачів цього форуму мають більшість свого доходу з бюджету.

За моїми даними, 2/3 форумчан живе від зарплати до зарплати і економить на їжі. Типу ірпінтської балаболтші і бучанського підвальщика.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:03

  Frant написав:За моїми даними, 2/3 форумчан живе від зарплати до зарплати і економить на їжі. Типу ірпінтської балаболтші і бучанського підвальщика.
только 5 лет на обвал хрущей дрочат почему то хомяк и ты, наверное от огромных богатств и такого же ума))
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:10

  барабашов написав:
  UA написав:За моїми спостереженнями, половина відвідувачів цього форуму мають більшість свого доходу з бюджету.

Плюс стрижка сокамерников по "Северной Иудее" потому что на западе несут конверт для того чтоб обойти закон, а у нас - чтоб его хоть как то хоть в этом году выполнили и не послали в конец очереди просящих

Социальный лифт - служба в ТЦК.
Любой алкаш может за месяц "в люди" выйти.
В других местах трошки клепки нужно.
UA
 
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