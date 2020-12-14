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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 гру, 2024 13:37
Бетон написав: Vadim_ написав: Олежан написав:
где сейчас эти ребята? работают? можно поделиться контактами толковых мастеров?
+ , мне надо , если не понос
мне щас выложить сюда все номера телефонов?
номер id карты нужен?
Хорошие мастера нынче в дефиците. я не знаю как у вас так выходило, но например на электрика, услугами которого я пользовался, очередь на 1.5мес вперед. 3 мес за заезд это только своя бригада, специалисты которой работают только на вас и никак не иначе.
А еще многих мобилизовали, поэтому людей-мастеров очень мало и что с этим делать пока не сильно ясно
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Sidus
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 13:47
Бетон написав:
Я знаю, що податки платять з прибутку. В нас є і потрійне оподаткування.
Мені сумно від того, що я тут не зустрів жодного ліберала. А це фінансовий форум.
Жодної людини, яка б замість мислення про збільшення податків, запропонувала їх зменшити.
За моїми спостереженнями, половина відвідувачів цього форуму мають більшість свого доходу з бюджету.
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UA
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 14:17
UA написав: Бетон написав:
Я знаю, що податки платять з прибутку. В нас є і потрійне оподаткування.
Мені сумно від того, що я тут не зустрів жодного ліберала. А це фінансовий форум.
Жодної людини, яка б замість мислення про збільшення податків, запропонувала їх зменшити.
За моїми спостереженнями, половина відвідувачів цього форуму мають більшість свого доходу з бюджету.
Плюс стрижка сокамерников по "Северной Иудее" потому что на западе несут конверт для того чтоб обойти закон, а у нас - чтоб его хоть как то хоть в этом году выполнили и не послали в конец очереди просящих
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барабашов
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:10
барабашов написав: UA написав:
За моїми спостереженнями, половина відвідувачів цього форуму мають більшість свого доходу з бюджету.
Плюс стрижка сокамерников по "Северной Иудее" потому что на западе несут конверт для того чтоб обойти закон, а у нас - чтоб его хоть как то хоть в этом году выполнили и не послали в конец очереди просящих
Социальный лифт - служба в ТЦК.
Любой алкаш может за месяц "в люди" выйти.
В других местах трошки клепки нужно.
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UA
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:35
Sidus написав: Бетон написав: Олежан написав:
где сейчас эти ребята? работают? можно поделиться контактами толковых мастеров?
+ , мне надо , если не понос
мне щас выложить сюда все номера телефонов?
номер id карты нужен?
Хорошие мастера нынче в дефиците. я не знаю как у вас так выходило, но например на электрика, услугами которого я пользовался, очередь на 1.5мес вперед. 3 мес за заезд это только своя бригада, специалисты которой работают только на вас и никак не иначе.
А еще многих мобилизовали, поэтому людей-мастеров очень мало и что с этим делать пока не сильно ясно
Люди работают.
Просто у меня для них ловли нет.
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Бетон
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:43
Электричество в режиме 4/4.
Значит, экономике смерть.
Итог 33 летнего правления дерибанщиков.
Разворовали и проепали.
Ура!
П.С. Я тут с 2011. Ещё с тех пор писал про неспособность крестьянско-бандитских коммунистических придурков управлять государством. Увы, все мои прогнозы реализовались, причем в худшем виде.
Далее ситуация такая:
1) никаких реформ
2) никакой борьбы с коррупцией (это физически невозможно: реально лишь при внешнем управлении)
3) никаких собственных баллистических ракет, никаких подземных заводов - придурки на этот неспособны
4) сами знаете, чем это закончится
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Frant
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:03
Frant написав:
сами знаете, чем это закончится
знаем, тебя забанят за паникёрство.
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Wirująświatła
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