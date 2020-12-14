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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12115121161211712118
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:35

  Sidus написав:
  Бетон написав:
  Олежан написав:где сейчас эти ребята? работают? можно поделиться контактами толковых мастеров?

+ , мне надо , если не понос

мне щас выложить сюда все номера телефонов?
номер id карты нужен?

Хорошие мастера нынче в дефиците. я не знаю как у вас так выходило, но например на электрика, услугами которого я пользовался, очередь на 1.5мес вперед. 3 мес за заезд это только своя бригада, специалисты которой работают только на вас и никак не иначе.
А еще многих мобилизовали, поэтому людей-мастеров очень мало и что с этим делать пока не сильно ясно

Люди работают.
Просто у меня для них ловли нет.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 00:38

  UA написав:
  Феодал написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

Новий військовий збір: податки на угоди з нерухомістю зросли майже вдвічі — думка експерта

аплодирую стоя, это очередной саботаж который добьет рынок недвижимости

Більшість звичайних людей це підвищення взагалі не стосується.
Забудовники відсікли пакетних інвесторів в недобудований котлован. Якщо раптом котлован добудується.
Звичайна українська практика пролобіювати кидок своїх клієнтів.
Бетона ще покарали за трудолюбство.

Стояк круш (с)(тм) - всьо!
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 00:47

flyman
Трибека успел(а) - остальных Родина поимела!!!!
Посмотрим как замещать аварийный и выбывающий жилой фонд все эти КМБ и Ковальские с Парцхеладзе будут за свои кровные бабулеты
барабашов
 
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