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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12116121171211812119>
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:35

  Sidus написав:
  Бетон написав:
  Олежан написав:где сейчас эти ребята? работают? можно поделиться контактами толковых мастеров?

+ , мне надо , если не понос

мне щас выложить сюда все номера телефонов?
номер id карты нужен?

Хорошие мастера нынче в дефиците. я не знаю как у вас так выходило, но например на электрика, услугами которого я пользовался, очередь на 1.5мес вперед. 3 мес за заезд это только своя бригада, специалисты которой работают только на вас и никак не иначе.
А еще многих мобилизовали, поэтому людей-мастеров очень мало и что с этим делать пока не сильно ясно

Люди работают.
Просто у меня для них ловли нет.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 00:38

  UA написав:
  Феодал написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

Новий військовий збір: податки на угоди з нерухомістю зросли майже вдвічі — думка експерта

аплодирую стоя, это очередной саботаж который добьет рынок недвижимости

Більшість звичайних людей це підвищення взагалі не стосується.
Забудовники відсікли пакетних інвесторів в недобудований котлован. Якщо раптом котлован добудується.
Звичайна українська практика пролобіювати кидок своїх клієнтів.
Бетона ще покарали за трудолюбство.

Стояк круш (с)(тм) - всьо!
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 00:47

flyman
Трибека успел(а) - остальных Родина поимела!!!!
Посмотрим как замещать аварийный и выбывающий жилой фонд все эти КМБ и Ковальские с Парцхеладзе будут за свои кровные бабулеты
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 07:50

Військовий збір - 5%

Шановні, а що "не так"?
Йде до завершення вже ТРЕТІЙ РІК повномасштабки!
Це треба було зробити ще в перший рік!
Чи як ви собі думаєте: і воювати йти - не хочете, і платити - теж ні?
Хто за вас(лендлорди) має здобувати перемогу і захищати ваших 100500 квартир?
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 11:34

  Успіх написав:Шановні, а що "не так"?
Йде до завершення вже ТРЕТІЙ РІК повномасштабки!
Це треба було зробити ще в перший рік!
Чи як ви собі думаєте: і воювати йти - не хочете, і платити - теж ні?
Хто за вас(лендлорди) має здобувати перемогу і захищати ваших 100500 квартир?

з усією повагою до того що ви робите, але є питання по: світлофорах, дорогах, пінгвінах, яйцях по 17....
Лише я бачу у цьому марнотратство і нецільове використання коштів?
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:08

За крок до перевороту думок©

  Феодал написав:з усією повагою до того що ви робите, але є питання по: світлофорах, дорогах, пінгвінах, яйцях по 17....
Лише я бачу у цьому марнотратство і нецільове використання коштів?
Ви, ще й не все бачите :roll:

Але що ми можемо зробити?
Система побудована так, що зламати її майже не можливо!(особливо з нашим менталітетом - "я полежу на дивані, а ви ідіть і робіть!")
  UA написав:Як, як? Лежачі на дивані, ховати під диваном сина та орати - Всі в Контрнаступ!
Бійці інформаційного фронту, це найчисленніший рід військ в Україні
Давно треба було таких вирахувати/висмикнути кіберполіцією, сформувати "диванну бригаду" і погнати на реальний фронт! :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:11

  fox767676 написав:
  UA написав:Як, як? Лежачі на дивані, ховати під диваном сина та орати - Всі в Контрнаступ!
Бійці інформаційного фронту, це найчисленніший рід військ в Україні.


контранаступ орут ті хто НА дивані, ті хто під не дуже
Зображення

Вам що, Флер вислала фото свого чоловіка? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:Вам що, Флер вислала фото свого чоловіка?

може то вона сама
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:24

  Успіх написав:Шановні,
Хто за вас(лендлорди) має здобувати перемогу і захищати ваших 100500 квартир?

Франт.
Востаннє редагувалось Investor_K в Суб 07 гру, 2024 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
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Франт выходи поскорее из бана. мы скучаем ) ты звезда киевской ветки.
Wirująświatła
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