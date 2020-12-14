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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12115121161211712118
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:35

  Sidus написав:
  Бетон написав:
  Олежан написав:где сейчас эти ребята? работают? можно поделиться контактами толковых мастеров?

+ , мне надо , если не понос

мне щас выложить сюда все номера телефонов?
номер id карты нужен?

Хорошие мастера нынче в дефиците. я не знаю как у вас так выходило, но например на электрика, услугами которого я пользовался, очередь на 1.5мес вперед. 3 мес за заезд это только своя бригада, специалисты которой работают только на вас и никак не иначе.
А еще многих мобилизовали, поэтому людей-мастеров очень мало и что с этим делать пока не сильно ясно

Люди работают.
Просто у меня для них ловли нет.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 00:38

  UA написав:
  Феодал написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

Новий військовий збір: податки на угоди з нерухомістю зросли майже вдвічі — думка експерта

аплодирую стоя, это очередной саботаж который добьет рынок недвижимости

Більшість звичайних людей це підвищення взагалі не стосується.
Забудовники відсікли пакетних інвесторів в недобудований котлован. Якщо раптом котлован добудується.
Звичайна українська практика пролобіювати кидок своїх клієнтів.
Бетона ще покарали за трудолюбство.

Стояк круш (с)(тм) - всьо!
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 00:47

flyman
Трибека успел(а) - остальных Родина поимела!!!!
Посмотрим как замещать аварийный и выбывающий жилой фонд все эти КМБ и Ковальские с Парцхеладзе будут за свои кровные бабулеты
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 07:50

Військовий збір - 5%

Шановні, а що "не так"?
Йде до завершення вже ТРЕТІЙ РІК повномасштабки!
Це треба було зробити ще в перший рік!
Чи як ви собі думаєте: і воювати йти - не хочете, і платити - теж ні?
Хто за вас(лендлорди) має здобувати перемогу і захищати ваших 100500 квартир?
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 11:34

  Успіх написав:Шановні, а що "не так"?
Йде до завершення вже ТРЕТІЙ РІК повномасштабки!
Це треба було зробити ще в перший рік!
Чи як ви собі думаєте: і воювати йти - не хочете, і платити - теж ні?
Хто за вас(лендлорди) має здобувати перемогу і захищати ваших 100500 квартир?

з усією повагою до того що ви робите, але є питання по: світлофорах, дорогах, пінгвінах, яйцях по 17....
Лише я бачу у цьому марнотратство і нецільове використання коштів?
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:08

За крок до перевороту думок©

  Феодал написав:з усією повагою до того що ви робите, але є питання по: світлофорах, дорогах, пінгвінах, яйцях по 17....
Лише я бачу у цьому марнотратство і нецільове використання коштів?
Ви, ще й не все бачите :roll:

Але що ми можемо зробити?
Система побудована так, що зламати її майже не можливо!(особливо з нашим менталітетом - "я полежу на дивані, а ви ідіть і робіть!")
  UA написав:Як, як? Лежачі на дивані, ховати під диваном сина та орати - Всі в Контрнаступ!
Бійці інформаційного фронту, це найчисленніший рід військ в Україні
Давно треба було таких вирахувати/висмикнути кіберполіцією, сформувати "диванну бригаду" і погнати на реальний фронт! :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:55

  Феодал написав:з усією повагою до того що ви робите


  Успіх написав:[Ви ще й не все бачите :roll:



Стоп!!! Не треба!! Все що робиться з кицею - має залишатись у вашій спальні!! Або платніі підписки через СМС! :P
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 18:31

  Успіх написав:Шановні, а що "не так"?

Не так, що ти його не платишь )

І гавкаешь на тих, хто його платить

Починай платити.
Всі, то всі
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 19:03

Про «платять всі» можливо перегнули палку.
Також щодо фрази «І гавкаешь на тих, хто його платить».
У приятельниці 39-и річний син зараз під Харковом.
Дещо не вистачало з камуфляжу, озброєння та іншого.
Все знайшлося у волонтерів: така собі руда баба - якась дивна за поведінкою: продала все, що треба, навіть не зрізаючі етикеток «Не для продажу».
Так що на пана Успіх не варто котити бочку.
Він те не продає и податки як ФОП раніше - до окопів - платив як в всі.
Не ображайтеся: чисто для обʼєктивності написав.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 20:05

Як всі, то всі!©

  pesikot написав:Починай платити.
Всі, то всі

Не поспішай, все буде!©

Здачу моєї квіточки(смарт-квартири) затягують на весну... - от там, при підписанні Основного договору все і оплачу!
Якщо і при купівлі - теж платиться?(бо я не в курсі у всіх тих тонкощах)

Тож >>>
Як всі, то всі!©
Успіх
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