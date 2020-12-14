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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:35
Sidus написав: Бетон написав: Олежан написав:
где сейчас эти ребята? работают? можно поделиться контактами толковых мастеров?
+ , мне надо , если не понос
мне щас выложить сюда все номера телефонов?
номер id карты нужен?
Хорошие мастера нынче в дефиците. я не знаю как у вас так выходило, но например на электрика, услугами которого я пользовался, очередь на 1.5мес вперед. 3 мес за заезд это только своя бригада, специалисты которой работают только на вас и никак не иначе.
А еще многих мобилизовали, поэтому людей-мастеров очень мало и что с этим делать пока не сильно ясно
Люди работают.
Просто у меня для них ловли нет.
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Бетон
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Додано: Суб 07 гру, 2024 00:38
UA написав: Феодал написав:
аплодирую стоя, это очередной саботаж который добьет рынок недвижимости
Більшість звичайних людей це підвищення взагалі не стосується.
Забудовники відсікли пакетних інвесторів в недобудований котлован. Якщо раптом котлован добудується.
Звичайна українська практика пролобіювати кидок своїх клієнтів.
Бетона ще покарали за трудолюбство.
Стояк круш (с)(тм) - всьо!
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flyman
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Додано: Суб 07 гру, 2024 00:47
flyman
Трибека успел(а) - остальных Родина поимела!!!!
Посмотрим как замещать аварийный и выбывающий жилой фонд все эти КМБ и Ковальские с Парцхеладзе будут за свои кровные бабулеты
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барабашов
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Додано: Суб 07 гру, 2024 07:50
Шановні, а що "не так"?
Йде до завершення вже ТРЕТІЙ РІК повномасштабки!
Це треба було зробити ще в перший рік!
Чи як ви собі думаєте: і воювати йти - не хочете, і платити - теж ні?
Хто за вас(лендлорди) має здобувати перемогу і захищати ваших 100500 квартир?
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Успіх
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Додано: Суб 07 гру, 2024 11:34
Успіх написав:
Шановні, а що "не так"?
Йде до завершення вже ТРЕТІЙ РІК повномасштабки!
Це треба було зробити ще в перший рік!
Чи як ви собі думаєте: і воювати йти - не хочете, і платити - теж ні?
Хто за вас(лендлорди) має здобувати перемогу і захищати ваших 100500 квартир?
з усією повагою до того що ви робите, але є питання по: світлофорах, дорогах, пінгвінах, яйцях по 17....
Лише я бачу у цьому марнотратство і нецільове використання коштів?
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Феодал
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Додано: Суб 07 гру, 2024 14:08
Феодал написав:
з усією повагою до того що ви робите, але є питання по: світлофорах, дорогах, пінгвінах, яйцях по 17....
Лише я бачу у цьому марнотратство і нецільове використання коштів?
Ви, ще й не все бачите
Але що ми можемо зробити?
Система побудована так, що зламати її майже не можливо!(особливо з нашим менталітетом - "я полежу на дивані, а ви ідіть і робіть!")
UA написав:
Як, як? Лежачі на дивані, ховати під диваном сина та орати - Всі в Контрнаступ!
Бійці інформаційного фронту, це найчисленніший рід військ в Україні
Давно треба було таких вирахувати/висмикнути кіберполіцією, сформувати "диванну бригаду" і погнати на реальний фронт!
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Успіх
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Додано: Суб 07 гру, 2024 18:31
Успіх написав:
Шановні, а що "не так"?
Не так, що ти його не платишь )
І гавкаешь на тих, хто його платить
Починай платити.
Всі, то всі
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pesikot
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Додано: Суб 07 гру, 2024 19:03
Про «платять всі» можливо перегнули палку.
Також щодо фрази «І гавкаешь на тих, хто його платить».
У приятельниці 39-и річний син зараз під Харковом.
Дещо не вистачало з камуфляжу, озброєння та іншого.
Все знайшлося у волонтерів: така собі руда баба - якась дивна за поведінкою: продала все, що треба, навіть не зрізаючі етикеток «Не для продажу».
Так що на пана Успіх не варто котити бочку.
Він те не продає и податки як ФОП раніше - до окопів - платив як в всі.
Не ображайтеся: чисто для обʼєктивності написав.
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Додано: Суб 07 гру, 2024 20:05
pesikot написав:
Починай платити.
Всі, то всі
Не поспішай, все буде!©
Здачу моєї квіточки(смарт-квартири) затягують на весну... - от там, при підписанні Основного договору все і оплачу!
Якщо і при купівлі - теж платиться?(бо я не в курсі у всіх тих тонкощах)
Тож >>>
Як всі, то всі!©
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Успіх
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