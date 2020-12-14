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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12116121171211812119
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 20:37

akurt

приятельниці 39-и річний син зараз під Харковом.
Дещо не вистачало з камуфляжу, озброєння та іншого.


Успіх під Ратушою. Камуфляж потрібен лише якщо ховатись від ТЦК)
Але офіційно не треба, бо «догляд за кицею»
Hotab
 
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