приятельниці 39-и річний син зараз під Харковом.
Дещо не вистачало з камуфляжу, озброєння та іншого.
Успіх під Ратушою. Камуфляж потрібен лише якщо ховатись від ТЦК)
Але офіційно не треба, бо «догляд за кицею»
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Додано: Суб 07 гру, 2024 20:37
akurt
Успіх під Ратушою. Камуфляж потрібен лише якщо ховатись від ТЦК)
Але офіційно не треба, бо «догляд за кицею»
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