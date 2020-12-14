приятельниці 39-и річний син зараз під Харковом.
Дещо не вистачало з камуфляжу, озброєння та іншого.
Успіх під Ратушою. Камуфляж потрібен лише якщо ховатись від ТЦК)
Але офіційно не треба, бо «догляд за кицею»
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Додано: Суб 07 гру, 2024 20:37
akurt
Успіх під Ратушою. Камуфляж потрібен лише якщо ховатись від ТЦК)
Але офіційно не треба, бо «догляд за кицею»
Додано: Нед 08 гру, 2024 03:04
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А за кампусом с отоплением от повербанки догляду нэ трэба???
Додано: Нед 08 гру, 2024 03:16
Чтобы заплатить(сдать перо и филе Гетманцеву на подушку и жаркое) сперва надо заработать
Не факт что на перепродаже того бетона что у него есть, да даже если и продаст он ту Левандовку, налоги с него автоматом сдерут, и ещё на 1% разведут
Тут вопрос ещё в другом, Псо, те новые налоги сердешные и человеколюбивые продаваны на себя повесят, ну чтоб кто то пенсию в 100тыс по инвалидности от геморроя в 42года продолжил получать, котёл то общий в котором жарят гусятину, или на конечного покупателя повесят, как рыловские 5% за показ квартиры по эксклюзиву и умное повествование про хороший вид из окна в стену напротив, потому что кто то очень нагл и хочет жрать?
Кого в итоге поимеют - $-чика, Бетона или нового инвестора?
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