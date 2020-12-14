Додано: Нед 08 гру, 2024 03:16

pesikot написав: Успіх написав: Шановні, а що "не так"? Шановні, а що "не так"?

Не так, що ти його не платишь )



І гавкаешь на тих, хто його платить



Починай платити.

Всі, то всі Не так, що ти його не платишь )І гавкаешь на тих, хто його платитьПочинай платити.Всі, то всі

Чтобы заплатить(сдать перо и филе Гетманцеву на подушку и жаркое) сперва надо заработатьНе факт что на перепродаже того бетона что у него есть, да даже если и продаст он ту Левандовку, налоги с него автоматом сдерут, и ещё на 1% разведутТут вопрос ещё в другом, Псо, те новые налоги сердешные и человеколюбивые продаваны на себя повесят, ну чтоб кто то пенсию в 100тыс по инвалидности от геморроя в 42года продолжил получать, котёл то общий в котором жарят гусятину, или на конечного покупателя повесят, как рыловские 5% за показ квартиры по эксклюзиву и умное повествование про хороший вид из окна в стену напротив, потому что кто то очень нагл и хочет жрать?Кого в итоге поимеют - $-чика, Бетона или нового инвестора?