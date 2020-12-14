RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12116121171211812119
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 20:37

akurt

приятельниці 39-и річний син зараз під Харковом.
Дещо не вистачало з камуфляжу, озброєння та іншого.


Успіх під Ратушою. Камуфляж потрібен лише якщо ховатись від ТЦК)
Але офіційно не треба, бо «догляд за кицею»
Hotab
 
Повідомлень: 13749
З нами з: 15.02.09
Подякував: 367 раз.
Подякували: 2292 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 03:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А за кампусом с отоплением от повербанки догляду нэ трэба???
барабашов
 
Повідомлень: 4592
З нами з: 16.06.15
Подякував: 285 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 03:16

  pesikot написав:
  Успіх написав:Шановні, а що "не так"?

Не так, що ти його не платишь )

І гавкаешь на тих, хто його платить

Починай платити.
Всі, то всі

Чтобы заплатить(сдать перо и филе Гетманцеву на подушку и жаркое) сперва надо заработать
Не факт что на перепродаже того бетона что у него есть, да даже если и продаст он ту Левандовку, налоги с него автоматом сдерут, и ещё на 1% разведут
Тут вопрос ещё в другом, Псо, те новые налоги сердешные и человеколюбивые продаваны на себя повесят, ну чтоб кто то пенсию в 100тыс по инвалидности от геморроя в 42года продолжил получать, котёл то общий в котором жарят гусятину, или на конечного покупателя повесят, как рыловские 5% за показ квартиры по эксклюзиву и умное повествование про хороший вид из окна в стену напротив, потому что кто то очень нагл и хочет жрать?
Кого в итоге поимеют - $-чика, Бетона или нового инвестора?
барабашов
 
Повідомлень: 4592
З нами з: 16.06.15
Подякував: 285 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12116121171211812119
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2508, 2509, 2510
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25095 16749069
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 гру, 2024 02:21
flysoulfly
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5480564
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57225
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13146)
08.12.2024 00:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.