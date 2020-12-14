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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 гру, 2024 03:16
pesikot написав: Успіх написав:
Шановні, а що "не так"?
Не так, що ти його не платишь )
І гавкаешь на тих, хто його платить
Починай платити.
Всі, то всі
Чтобы заплатить(сдать перо и филе Гетманцеву на подушку и жаркое) сперва надо заработать
Не факт что на перепродаже того бетона что у него есть, да даже если и продаст он ту Левандовку, налоги с него автоматом сдерут, и ещё на 1% разведут
Тут вопрос ещё в другом, Псо, те новые налоги сердешные и человеколюбивые продаваны на себя повесят, ну чтоб кто то пенсию в 100тыс по инвалидности от геморроя в 42года продолжил получать, котёл то общий в котором жарят гусятину, или на конечного покупателя повесят, как рыловские 5% за показ квартиры по эксклюзиву и умное повествование про хороший вид из окна в стену напротив, потому что кто то очень нагл и хочет жрать?
Кого в итоге поимеют - $-чика, Бетона или нового инвестора?
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Додано: Нед 08 гру, 2024 10:09
барабашов написав: pesikot написав: Успіх написав:
Шановні, а що "не так"?
Не так, що ти його не платишь )
І гавкаешь на тих, хто його платить
Починай платити.
Всі, то всі
Чтобы заплатить(сдать перо и филе Гетманцеву на подушку и жаркое) сперва надо заработать
Не факт что на перепродаже того бетона что у него есть, да даже если и продаст он ту Левандовку, налоги с него автоматом сдерут, и ещё на 1% разведут
Тут вопрос ещё в другом, Псо, те новые налоги сердешные и человеколюбивые продаваны на себя повесят, ну чтоб кто то пенсию в 100тыс по инвалидности от геморроя в 42года продолжил получать, котёл то общий в котором жарят гусятину, или на конечного покупателя повесят, как рыловские 5% за показ квартиры по эксклюзиву и умное повествование про хороший вид из окна в стену напротив, потому что кто то очень нагл и хочет жрать?
Кого в итоге поимеют - $-чика, Бетона или нового инвестора?
навіщо знову цей потік свідомості?
за все платить споживач
завжди
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Додано: Нед 08 гру, 2024 11:05
kingkongovets написав:
за все платить споживач
завжди
у даному випадку правильно вживати "лох"
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