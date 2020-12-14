Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чтобы заплатить(сдать перо и филе Гетманцеву на подушку и жаркое) сперва надо заработать Не факт что на перепродаже того бетона что у него есть, да даже если и продаст он ту Левандовку, налоги с него автоматом сдерут, и ещё на 1% разведут Тут вопрос ещё в другом, Псо, те новые налоги сердешные и человеколюбивые продаваны на себя повесят, ну чтоб кто то пенсию в 100тыс по инвалидности от геморроя в 42года продолжил получать, котёл то общий в котором жарят гусятину, или на конечного покупателя повесят, как рыловские 5% за показ квартиры по эксклюзиву и умное повествование про хороший вид из окна в стену напротив, потому что кто то очень нагл и хочет жрать? Кого в итоге поимеют - $-чика, Бетона или нового инвестора?
Чтобы заплатить(сдать перо и филе Гетманцеву на подушку и жаркое) сперва надо заработать Не факт что на перепродаже того бетона что у него есть, да даже если и продаст он ту Левандовку, налоги с него автоматом сдерут, и ещё на 1% разведут Тут вопрос ещё в другом, Псо, те новые налоги сердешные и человеколюбивые продаваны на себя повесят, ну чтоб кто то пенсию в 100тыс по инвалидности от геморроя в 42года продолжил получать, котёл то общий в котором жарят гусятину, или на конечного покупателя повесят, как рыловские 5% за показ квартиры по эксклюзиву и умное повествование про хороший вид из окна в стену напротив, потому что кто то очень нагл и хочет жрать? Кого в итоге поимеют - $-чика, Бетона или нового инвестора?
навіщо знову цей потік свідомості? за все платить споживач завжди
Українців хочуть позбавити рідних домівок і переселити в нові будинки: деталі законопроєкту
Хрущовки в Україні Для будівель, визнаних непридатними для відновлення, заплановано знесення та заміну сучасним житлом. Рішення прийматиметься на основі енергоаудиту та технічних оцінок.
Мешканці будівель, що підлягають знесенню, можуть бути тимчасово переселені в альтернативне житло або запропоновані постійні будинки у нових забудовах. Фінансова компенсація також включена як опція. Однак у випадках суспільної потреби земельні ділянки можуть бути вилучені у судовому порядку, якщо власники заперечують.
Законопроект, спочатку схвалений у першому читанні у вересні 2022 року, зазнав суттєвих змін і тепер готується до другого читання. За словами Олени Шуляк, голови парламентського комітету з містобудування, законопроект може бути схвалений до кінця року, що створить умови для його реалізації. https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... noproyektu
Игорь Алексеевич написав:Українців хочуть позбавити рідних домівок і переселити в нові будинки: деталі законопроєкту
Хрущовки в Україні Для будівель, визнаних непридатними для відновлення, заплановано знесення та заміну сучасним житлом. Рішення прийматиметься на основі енергоаудиту та технічних оцінок.
Мешканці будівель, що підлягають знесенню, можуть бути тимчасово переселені в альтернативне житло або запропоновані постійні будинки у нових забудовах. Фінансова компенсація також включена як опція. Однак у випадках суспільної потреби земельні ділянки можуть бути вилучені у судовому порядку, якщо власники заперечують.
Законопроект, спочатку схвалений у першому читанні у вересні 2022 року, зазнав суттєвих змін і тепер готується до другого читання. За словами Олени Шуляк, голови парламентського комітету з містобудування, законопроект може бути схвалений до кінця року, що створить умови для його реалізації. https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... noproyektu
в нынешних реалиях не представляю, тут несчастные гаражи, признанные самостроем, не сносят годами, а тут целую хрущевку. да местные бабки костьми лягут, чтоб в этом хруще и помереть
вот когда начнет разваливаться, будут кричать, ДАЙТЕ НАМ НЕГДЕ ЖИТЬ
Игорь Алексеевич написав:Українців хочуть позбавити рідних домівок і переселити в нові будинки: деталі законопроєкту
Хрущовки в Україні Для будівель, визнаних непридатними для відновлення, заплановано знесення та заміну сучасним житлом. Рішення прийматиметься на основі енергоаудиту та технічних оцінок.
Мешканці будівель, що підлягають знесенню, можуть бути тимчасово переселені в альтернативне житло або запропоновані постійні будинки у нових забудовах. Фінансова компенсація також включена як опція. Однак у випадках суспільної потреби земельні ділянки можуть бути вилучені у судовому порядку, якщо власники заперечують.
Законопроект, спочатку схвалений у першому читанні у вересні 2022 року, зазнав суттєвих змін і тепер готується до другого читання. За словами Олени Шуляк, голови парламентського комітету з містобудування, законопроект може бути схвалений до кінця року, що створить умови для його реалізації. https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... noproyektu
в нынешних реалиях не представляю, тут несчастные гаражи, признанные самостроем, не сносят годами, а тут целую хрущевку. да местные бабки костьми лягут, чтоб в этом хруще и помереть
вот когда начнет разваливаться, будут кричать, ДАЙТЕ НАМ НЕГДЕ ЖИТЬ
Це ж і хрущі Франта можуть знести. А йому запропонувати тимчасове житло. Там без квартирантів. От чому він став зрадником