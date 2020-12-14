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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12116121171211812119
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 03:16

  pesikot написав:
  Успіх написав:Шановні, а що "не так"?

Не так, що ти його не платишь )

І гавкаешь на тих, хто його платить

Починай платити.
Всі, то всі

Чтобы заплатить(сдать перо и филе Гетманцеву на подушку и жаркое) сперва надо заработать
Не факт что на перепродаже того бетона что у него есть, да даже если и продаст он ту Левандовку, налоги с него автоматом сдерут, и ещё на 1% разведут
Тут вопрос ещё в другом, Псо, те новые налоги сердешные и человеколюбивые продаваны на себя повесят, ну чтоб кто то пенсию в 100тыс по инвалидности от геморроя в 42года продолжил получать, котёл то общий в котором жарят гусятину, или на конечного покупателя повесят, как рыловские 5% за показ квартиры по эксклюзиву и умное повествование про хороший вид из окна в стену напротив, потому что кто то очень нагл и хочет жрать?
Кого в итоге поимеют - $-чика, Бетона или нового инвестора?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 10:09

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:Шановні, а що "не так"?

Не так, що ти його не платишь )

І гавкаешь на тих, хто його платить

Починай платити.
Всі, то всі

Чтобы заплатить(сдать перо и филе Гетманцеву на подушку и жаркое) сперва надо заработать
Не факт что на перепродаже того бетона что у него есть, да даже если и продаст он ту Левандовку, налоги с него автоматом сдерут, и ещё на 1% разведут
Тут вопрос ещё в другом, Псо, те новые налоги сердешные и человеколюбивые продаваны на себя повесят, ну чтоб кто то пенсию в 100тыс по инвалидности от геморроя в 42года продолжил получать, котёл то общий в котором жарят гусятину, или на конечного покупателя повесят, как рыловские 5% за показ квартиры по эксклюзиву и умное повествование про хороший вид из окна в стену напротив, потому что кто то очень нагл и хочет жрать?
Кого в итоге поимеют - $-чика, Бетона или нового инвестора?
навіщо знову цей потік свідомості?
за все платить споживач
завжди
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 12:05

Як відобразиться на ціні падіння режиму Асада? Догори?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 12:27

Українців хочуть позбавити рідних домівок і переселити в нові будинки: деталі законопроєкту

Хрущовки в Україні
Для будівель, визнаних непридатними для відновлення, заплановано знесення та заміну сучасним житлом. Рішення прийматиметься на основі енергоаудиту та технічних оцінок.

Мешканці будівель, що підлягають знесенню, можуть бути тимчасово переселені в альтернативне житло або запропоновані постійні будинки у нових забудовах. Фінансова компенсація також включена як опція. Однак у випадках суспільної потреби земельні ділянки можуть бути вилучені у судовому порядку, якщо власники заперечують.

Законопроект, спочатку схвалений у першому читанні у вересні 2022 року, зазнав суттєвих змін і тепер готується до другого читання. За словами Олени Шуляк, голови парламентського комітету з містобудування, законопроект може бути схвалений до кінця року, що створить умови для його реалізації.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... noproyektu
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 12:46

  Игорь Алексеевич написав:Українців хочуть позбавити рідних домівок і переселити в нові будинки: деталі законопроєкту

Хрущовки в Україні
Для будівель, визнаних непридатними для відновлення, заплановано знесення та заміну сучасним житлом. Рішення прийматиметься на основі енергоаудиту та технічних оцінок.

Мешканці будівель, що підлягають знесенню, можуть бути тимчасово переселені в альтернативне житло або запропоновані постійні будинки у нових забудовах. Фінансова компенсація також включена як опція. Однак у випадках суспільної потреби земельні ділянки можуть бути вилучені у судовому порядку, якщо власники заперечують.

Законопроект, спочатку схвалений у першому читанні у вересні 2022 року, зазнав суттєвих змін і тепер готується до другого читання. За словами Олени Шуляк, голови парламентського комітету з містобудування, законопроект може бути схвалений до кінця року, що створить умови для його реалізації.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... noproyektu


в нынешних реалиях не представляю, тут несчастные гаражи, признанные самостроем, не сносят годами, а тут целую хрущевку. да местные бабки костьми лягут, чтоб в этом хруще и помереть

вот когда начнет разваливаться, будут кричать, ДАЙТЕ НАМ НЕГДЕ ЖИТЬ
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:53

  smdtranz написав:
  Игорь Алексеевич написав:Українців хочуть позбавити рідних домівок і переселити в нові будинки: деталі законопроєкту

Хрущовки в Україні
Для будівель, визнаних непридатними для відновлення, заплановано знесення та заміну сучасним житлом. Рішення прийматиметься на основі енергоаудиту та технічних оцінок.

Мешканці будівель, що підлягають знесенню, можуть бути тимчасово переселені в альтернативне житло або запропоновані постійні будинки у нових забудовах. Фінансова компенсація також включена як опція. Однак у випадках суспільної потреби земельні ділянки можуть бути вилучені у судовому порядку, якщо власники заперечують.

Законопроект, спочатку схвалений у першому читанні у вересні 2022 року, зазнав суттєвих змін і тепер готується до другого читання. За словами Олени Шуляк, голови парламентського комітету з містобудування, законопроект може бути схвалений до кінця року, що створить умови для його реалізації.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... noproyektu


в нынешних реалиях не представляю, тут несчастные гаражи, признанные самостроем, не сносят годами, а тут целую хрущевку. да местные бабки костьми лягут, чтоб в этом хруще и помереть

вот когда начнет разваливаться, будут кричать, ДАЙТЕ НАМ НЕГДЕ ЖИТЬ

Це ж і хрущі Франта можуть знести. А йому запропонувати тимчасове житло. Там без квартирантів. От чому він став зрадником
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 15:23

  барабашов написав:А за кампусом с отоплением от повербанки догляду нэ трэба???

За «дніпропетровською степовою» 120 живої ваги треба.
Восени сезон заготівлі жолудів.
  kingkongovets написав:[навіщо знову цей потік свідомості?

Він після інсульту. Ще пише - і то добре
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 08 гру, 2024 15:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 15:25

  Investor_K написав:Як відобразиться на ціні падіння режиму Асада? Догори?


Ніяк.
А ось Трамп може повпливати.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 15:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в рамках недільного офтопа

https://youtu.be/dp0726BNUpY?si=kQpFXyBRsgEkWkyS
kingkongovets
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