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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 гру, 2024 18:10
Investor_K написав: Хомякоид написав: Investor_K написав:
Як відобразиться на ціні падіння режиму Асада? Догори?
Ніяк.
А ось Трамп може повпливати.
Валюту з банків геть?
И даже с сундуков. Любая валюта - это бумага, которая цветёт, меняет цвет, год и т.д
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Игорь Алексеевич
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