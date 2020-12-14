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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12117121181211912120
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:10

  Investor_K написав:
  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Як відобразиться на ціні падіння режиму Асада? Догори?


Ніяк.
А ось Трамп може повпливати.

Валюту з банків геть?

И даже с сундуков. Любая валюта - это бумага, которая цветёт, меняет цвет, год и т.д :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 22:27

  Игорь Алексеевич написав:И даже с сундуков. Любая валюта - это бумага, которая цветёт, меняет цвет, год и т.д :P

Наскільки швидко цвіте долар, який лежить в сейф-пакеті в банківській комірці? Перед тим, як покласти, в касі були перевірені всі купюри на відсутність грибка.
Striker
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