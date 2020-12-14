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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 гру, 2024 22:27
Игорь Алексеевич написав:
И даже с сундуков. Любая валюта - это бумага, которая цветёт, меняет цвет
, год и т.д
Наскільки швидко цвіте долар, який лежить в сейф-пакеті в банківській комірці? Перед тим, як покласти, в касі були перевірені всі купюри на відсутність грибка.
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Додано: Нед 08 гру, 2024 23:13
Striker написав: Игорь Алексеевич написав:
И даже с сундуков. Любая валюта - это бумага, которая цветёт, меняет цвет
, год и т.д
Наскільки швидко цвіте долар, який лежить в сейф-пакеті в банківській комірці? Перед тим, як покласти, в касі були перевірені всі купюри на відсутність грибка.
любому грибку нужна вода, так что просушите доллар на теплой батарее и ничего с ним не случится
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Додано: Пон 09 гру, 2024 02:13
Striker написав: Игорь Алексеевич написав:
И даже с сундуков. Любая валюта - это бумага, которая цветёт, меняет цвет
, год и т.д
Наскільки швидко цвіте долар, який лежить в сейф-пакеті в банківській комірці?
Перед тим, як покласти
можно пересыпать тальком (присыпкой детской)
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